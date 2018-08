Tørken rammer hårdt: Landmand må sende køer til slagtning

Tørken får nu konsekvenser for en landmand i Odder. Han har udpeget 25 ellers sunde malkekøer, der skal sendes på slagteriet. Simpelthen fordi der ikke er foder nok.

- Vi har en fodersituation, hvor vi ikke kan forsyne alle vores dyr, siger mælkeproducent Claus Fenger.

Normalt er Claus Fengers siloer fyldt op med foder til de mange malkekøer, men flere af dem står i øjeblikket helt tomme.

Der er ikke meget foder tilbage i siloen hos Claus Fenger.

25 køer skal slagtes

En af de 25 køer på gården i Odder, der står til at måtte lade livet på grund af manglende foder har nummer 4976.

- Da vi har en fodersituation, som vi har, og vi mangler foder. Så er vi nødt til at lave en benhård kalkule med at sige, at vi kan ikke leve med, at hun ikke er den højstydende ko, eller hvert fald ikke ligger til i den gode ende og vente på, at hun får lagt nogle kilo på kroppen. Derfor er vi nødt til at sige, at vi stopper her, og så må vi slagte hende, som hun er nu, siger Claus Fenger.

Og der er ikke noget alternativ til at sende køerne til slagtning, forklarer landmanden.

- Normalvis så kan vi, når vi har haft problemer, købe fra andre dele af landet, og på den måde fylde de huller ud, der er. I år er vi bare så ramt, at foderet er der simpelthen ikke. Vi kan ikke fordele det mellem os.

Ko 4976 er en af de 25 køer, der skal sendes til slagtning.

Lidt regn er ikke nok

Der har været langt mellem regnbygerne de seneste mange måneder, mens temperaturerne samtidig er skudt i vejret. Og selv hvis der skulle komme regn i august, så er det langt fra nok med en enkelt byge.

- Vi snakker ikke bare 15 eller 10 millimeter vand. Vi snakker 50 til 60 millimeter vand, før vores græsmarker slår i gang igen og det tager også en fem til seks uger, inden der er noget vækst, der er til at slå af, siger Claus Fenger.

Der er i øjeblikket ventetid på de danske slagterier. Claus Fenger er nemlig ikke ene om at måtte sende sine mælkekøer til slagtning.

