Tørken er her - og det bliver værre

Den seneste uge har budt på tørt vejr, meget sol og varme.

De kommende tre dage ventes der at fordampe 15 millimeter vand, uden der kommer en dråbe regn, så tørken tager til.

Tørkeindekset 28. juni 2019 viser at især Djursland er ramt af tørke. Foto: GRAFIK / DMI

I området nær Vadehavet, dele af Djursland, Nordøstsjælland, København og nær Rødby er tørkeindekset nået op på ti, som er det maksimale på skalaen.

Tørkeindeks på ti kan oversættes til, at jorden mangler mere end 100 millimeter regn.

Læg i øvrigt også mærke til, at store dele af Sydvestjylland, det meste af Fyn og Sjælland har tørkeindeks over ni. Med weekendens vejr er de områder også gående mod ti.

For to uger siden var en ukrudtsbrænder skyld i, at en carport gik op i røg i Risskov ved Aarhus. Beredskab og Sikkerhed har allerede i april advaret mod brugen af ukrudtsbrændere, da ilden hurtigt kan få fat i tørt brandbart materiale. Arkivfoto Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Endnu ikke afbrændingsforbud

Naturen er nu så tør, at der er øget risiko for, at der kan opstå brand. Det er kommunerne, der står for at udstikke afbrændingsforbud - hvilket måske sker i weekenden.

Kristian Anker-Møller fra Beredskabsstyrelsen fortæller, at man skal være varsom, som situationen er nu, og henviser til de generelle råd til at undgå brand i naturen.

Tørkeindekset for hele landet er nu 8,9, hvilket er det højeste siden 20. maj, hvor tørkeindekset var på 9,2.