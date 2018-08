Tøfting: Landsholdsspillerne er så selvfede, at de har hovedet op i røven på sig selv

Talken bød på blandt på spørgsmål til dagens gæster fra publikum, som medførte grin og jubel.

Specielt et spørgsmål fra publikum efterfulgt af et svar fra Stig Tøfting førte til grin og klapsalver.

- Landsholdsspillerne er så selvfede, at de har hovedet op i røven på sig selv.

Udmeldingen fra Stig Tøfting blev efterfulgt af klap og jubel fra publikum.

Han understøttede sin kommentar med et eksempel, som han mente illustrerede sin holdning:

- 50 fans var rejst flere 1000 km til Rusland for at se landsholdet træne, og de gad ikke engang tage et billede eller skrive en autograf. De gik bare direkte ud i bussen. Det er så ringe, som det kan være.

Han uddybede yderligere og kritiserede fodboldens fankultur:

- Fodboldspillere lever i en beskyttet verden, hvor forbindelsen til fans forsvinder, og jeg synes virkelig, at det er en skam, at det er sådan.

DBU ønsker ikke at svare på kritikken.

Du kan se hele talken med Michael Rasmussen og Stig Tøfting her: