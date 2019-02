Tobakken er gemt væk - nu er hæderspris fundet frem

Du har formentlig lagt mærke til de store mørke forhæng, der hænger bag ekspedienterne i mange kiosker i supermarkederne for at gemme cigaretterne væk.

Initiativet er også blevet bemærket af Kræftens Bekæmpelse, der hylder indsatsen for at gemme tobakken væk for ikke at friste kunderne til at købe det.

Læs også Cigaretskjulere i butikkerne virker: 20 millioner færre cigaretter solgt

Derfor modtog dagligvarekæderne Aldi, COOP, Lidl, REMA 1000, Salling Group samt Magasin Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2019, der mandag blev uddelt af kronprinsesse Mary på World Cancer Day.

Det er niende gang, at Kræftens Bekæmpelse uddeler sin hæderspris på 50.000 kr. Prismodtagerne har bedt Kræftens Bekæmpelse om at udvælge og give beløbet direkte til et godt formål - her er valget faldet på Middelfart Produktionsskole, der arbejder meget med at forebygge rygning. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

- Dagligvarekæderne har valgt at tage ansvar og gå forrest i en fælles indsats for at skabe et samfund, hvor børn og unge ikke begynder at ryge. Hvert år dør næsten 13.600 mennesker i Danmark på grund af rygning, og de fleste af dem tændte den første cigaret, da de var unge. Supermarkedskæderne har valgt at sætte hensynet til børn og unge højere end risikoen for at miste kunder, siger Helen Bernt Andersen, der er formand for kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Nu har vi brug for lovgivning, der sikrer, at alle andre butikker også skal skjule tobakken, lyder det fra Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

De seks dagligvarekæder enten har skjult eller er på vej til at skjule cigaretpakker og tobak i skabe eller bag forhæng, mens Magasin har valgt helt at stoppe med at sælge tobak.

Vil forhindre unge i at begynde at ryge

Et af de steder, der har gemt cigaretterne bag et sort gardin, er Føtex i Skejby Centret i Aarhus. Her har varehuschefen tidligere givet udtryk for sin begejstring for tiltaget.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé, hvis vi kan være med til, at unge mennesker ikke starter med at ryge, sagde varehuschefen, Lars Lind, i oktober sidste år til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med, at butikken begyndte at gemme smøgerne.

02:02 VIDEO: Cigaretskjulere i butikkerne virker: 20 millioner færre cigaretter solgt. Det kan du se mere om i videoen her, der er fra den 02. januar 2019. Luk video

Alle burde gemme smøgerne væk

Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at politkerne laver en lovgivning, der skal have til formål, at cigaretterne gemmes væk i alle butikker.

Læs også 5 millioner illegale cigaretter fundet i container i Aarhus Havn

Det er sundhedsordfører Erik Lund (K) dog ikke helt enig i. Han mener, at lovgivningen blot skal koncentrere sig om prisen.

- Vi kan gå flere veje. Både hæve prisen til de 60 kroner, gemme dem væk af frivillighedens vej og lave rygeforbud flere steder. Det skal vi blive ved med af frivillighedens vej, og så skal vi have hævet cigaretprisen, som betyder, at rigtig mange ikke går i gang med at ryge, sagde Erik Lund for et par uger siden til TV2 ØSTJYLLAND.

Rygning i Danmark I 2018 steg andelen af voksne danskere, der ryger, for første gang i 20 år, så 23 pct. af voksne danskere nu er rygere

7 ud af 10 rygere ville ikke ryge, hvis de skulle leve deres liv om

Hvert år dør 13.600 danskere på grund af tobaksrygning

Hver anden ryger dør som følge af sin rygning

Rygning er den enkeltfaktor, der er skyld i flest tilfælde af for tidlig død Kilder: Danskernes rygevaner 2018, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen 2019; Sygdomsbyrden i Danmark, SIF 2017

I 2018 blev der langet 20 millioner færre cigaretter over disken i Netto, Føtex og Bilka.

Dermed konkluderer Salling Group, der står bag de tre supermarkedskæderne, at tiltaget med at gemme tobak af vejen i butikkerne har virket.

Cigaretter og andet tobak blev først gemt af vejen i butikkerne fra 1. august 2018, og derfor forventer Salling Group endnu færre solgte cigaretter i 2019, fordi man får et helt år med skjult tobak.

Det årlige salg ligger normalt på godt 500 millioner cigaretter i butikkerne.