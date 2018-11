Tjek øllene inden julefrokosten - de kan indeholde glasskår

Hvis du for nyligt har drukket en øl, der knasede en smule, så tjek lige etiketten.

Carlsberg har nemlig tilbagekaldt 30 kasser pilsner, da der er risiko for, at flaskerne indeholder små stykker glas eller papir fra gamle etiketter.

Vi har fået næsten alle sammen hjem, men hvis man har købt dem, skal man levere det tilbage til butikken, der er ingen grund til at tage chancen. Kasper Elbjørn, Pressechef, Carlsberg Danmark

- Vi har arbejdet i døgndrift for at få øllene retur, men vi har registreret, at der mangler nogen stadigvæk, der kan stå i butikkerne eller måske er blevet solgt til kunderne, siger Kasper Elbjørn, der er pressechef hos Carlsberg Danmark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Foto: Kristian Juul Pedersen - Ritzau Scanpix

Øllene er solgt i dagligvarebutikker og på barer landet over, og glaspartiklerne kan forårsage skader på tænder, mundhule og svælg, hvis man drikker en øl med fremmedlegemerne i.

Østjyske butikker, der kan have solgt øllene: Bilka i Tilst

Teater Bodega i Aarhus

Føtex Nørrevænget i Silkeborg

- Vi beklager selvfølgelig dybt denne situation. Det ville vi gerne have været foruden. Vi har fået næsten alle sammen hjem, men hvis man har købt dem, skal man levere det tilbage til butikken, der er ingen grund til at tage chancen, siger Kasper Elbjørn til TV2 ØSTJYLLAND.

Øllene, der kan indeholde glas eller papir er Carlsberg Pilsner, der er produceret den 15. oktober i år. Udløbsdatoen er den 12. juli 2019, så hvis man har købt en kasse af den slags øl med præcis den etikette på, skal man straks levere dem tilbage.