Tivoli Frihedens nye forlystelse offentliggjort

For en lille måned siden kørte Tivoli Frihedens ikoniske forlystelse 'Orkanens Øje' sin sidste tur efter at have givet parkens gæster kildren i maven i 31 år. I den forbindelse blev det lovet, at der ville komme en erstatning, og mandag blev sløret så endelig løftet for, hvad der venter østjyderne.

- Det bliver en høj sag. Faktisk Danmarks højeste tårn, fortæller Henrik Ragborg Olesen, direktør hos Tivoli Friheden, i en pressemeddelelse.

Forlystelsen hedder Hjertekig, og bliver med sin højde på 65 meter Danmarks højeste frie-fald-forlystelse. Faktisk er den så høj, at man fra Toppen kommer til at kunne se ned på Skytower, som i dag er Tivoli Frihedens højeste forlystelse. På den måde kommer man også til at få et unikt udsyn ud over Aarhus by, havn og skov, oplyser forlystelsesparken i pressemeddelelsen.

En forlystelse for alle

Frie-fald-forlystelser forbindelse af mange med høj fart og noget, som kun er for vovehalse. Men det bliver ikke tilfældet med Hjertekig.

Hjertekig kan nemlig opleves i to forskellige programmer alt efter temperament. For vovehalsene bliver det muligt at falde fra fuld højde og opnå en acceleration på 5G. Vil man derimod nyde udsigten i ro og mag, så bliver det også muligt, at tage turen i et stille og roligt tempo hele vejen op og ned.

En ny og bedre forlystelse

Morten Palm Andersen, der er salgs- og marketingschef hos Tivoli Friheden, kunne tidligere fortælle os, at det var en strategisk beslutning at erstatte Orkanens Øje.

- Den har været dyr at vedligeholde, og vi synes ikke længere den lever op til Tivoli Frihedens standarder, fortalte han til TV2 ØSTJYLLAND i sidste måned.

Og det var en fast tivoligænger enig i.

- Den er jo gammel, så det har da raslet og bumlet en del, når man har kørt i den, så jeg glæder mig til at se, hvad der kommer. Jeg tror det bliver endnu sjovere og vildere, fortæller 43-årige René Christensen fra Hørning, der er kommet i parken i mange år.

Han kan nu se frem til maj måned næste år. Der forventer forlystelsesparken nemlig at kunne byde de første gæster velkommen til en tur i Hjertekig.