I dag genåbner Tivoli Friheden og tænder lys

- Tivoli Friheden vil være åben for alle, der har lyst til eller brug for at komme ind i parken, gå en runde, sidde en stund og/eller måske snakke med nogle af vores medarbejdere. Vi er der for det samme, lyder det i pressemeddelelsen.

Siden dødsulykken har mange lagt blomster foran Tivoli, og onsdag vil det så blive muligt at lægge blomster foran Cobraen. Tivoli Friheden skriver også i pressemeddelelsen, at de vil tænde et lys ved forlystelsen.