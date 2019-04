Tivoli Friheden åbnet: Det er gået over al forventning

Der har været travlt i billetlugerne hos Tivoli Friheden, der i weekenden åbnede op til en ny sæson med ti åbningsdage i påsken.

Startskuddet på påskeferien har nemlig vist sig at være en succes, der er gået bedre, end de havde regnet med for den østjyske forlystelsespark.

Siden lørdag har Tivoli Friheden haft næsten 5.000 gæster inde i forlystelsesparken.

- Det er gået over al forventning. Vi har i år valgt at gøre mere ud af påsken i parken, og det har givet pote, siger Morten Palm Andersen, der er salgs – og marketingschef hos Tivoli Friheden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Årets påskeferie i Tivoli Friheden byder på påskejagt og besøg af børneværten Motor Mille.

Rekordår i 2018

Sidste sæson afsluttede Tivoli Friheden sæsonen med det højeste besøgstal nogensinde. Der i 2018 havde 600.000 besøgende.

Tivoli Friheden har i år åbent alle dage i påsken. Foto: Tivoli Friheden

Derfor håber Tivoli Friheden på, at de kan bibeholde det store antal gæster i hele sæsonen.

- Vi vil gerne kunne holde på de mange gæster, vi havde i 2018, men vi skal også være realistiske og se på det sommervejr, vi havde sidste år. Vi havde solskinsvejr til samtlige Fed Fredags koncerter, siger salgs og marketingschef, Morten Palm Andersen.

Hjertekig og juletivoli

Sidste år kørte den ikoniske forlystelse ’Orkanens Øje’ sin sidste tur i Tivoli Friheden. I år bliver den erstattet af den nye forlystelse ’Hjertekig’, der bliver Danmarks højeste frit-fald-forlystelse, hvor gæsterne får en unik udsigt over Aarhus by og et seriøst sug i maven.

Udover den nye forlystelse og de vanlige Fed Fredag koncerter, som trækker mange gæster i forlystelsesparken, vil Tivoli Friheden i år gøre mere ud af julen.

- Vi kommer til at lægge et større fokus på julesæsonen, som vi gerne vil udvide, siger salgs og marketingschef, Morten Palm Andersen.