Tirsdag: Solrig og kold dag i vente

Mandag blev en smuk, men også kold begyndelse på ugen.

Og tirsdag følger trop.

Fra morgenstunden tirsdag bliver det nemlig med temperaturer på -1 til -3 grader i det østjyske.

- Det kan godt være, at det slet ikke rækker, og at vi kommer længere ned på frostskalaen, siger vejrvært på TV 2 Vejret, Per Christiansen.

Muligt isdøgn

Det betyder, at der fra morgenstunden kan være rimtåge og rimglatte veje.

- Selv om solen står op, er der ikke meget varme at hente, siger Per Christiansen.

I den vestligste del af Østjylland kan man se frem til eller risikere at der kommer et isdøgn. Altså et døgn, hvor temperaturerne på intet tidspunkt kommer over frysepunktet.

Vejrskifte på vej

Også natten til onsdag bliver kold med udbredt frost.

- Men allerede i løbet af onsdagen får vi et vejrskifte, siger Per Christiansen.

Der er tale om en lunere luft, der kommer og fortrænger den kolde luft.

Det giver lidt sus i skørterne i for af blæsevejr og lidt slud og måske sne.

Men fra torsdag og hen imod weekenden bliver det så lunt, at det går over i regn.