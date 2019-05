Tiltalt for drab: Sendte fotos af døende ekskone

En eftermiddag i september sidste år overfaldt en 36-årig mand sin ekskone i en lejlighed i Aarhus og stak hende flere gange med en kniv på kroppen, armene og benene.

Derefter tog han to billeder af den døende kvinde. Dem sendte han i alt fem gange til to personer via Messenger.

Sådan lyder det i anklageskriftet mod manden, som foruden drab er tiltalt for at have delt billederne af sin dødeligt sårede ekskone.

Sagen mod den 36-årige skal behandles her ved Retten i Aarhus.

Da han havde sendt de uhyggelige billeder, sendte han ifølge tiltalen også to sms'er til de samme to personer.

- Har slået horeungen ihjel - endeligt, lød den ene, mens han i den anden skrev:

- Broder har slået horeungen ihjel - tager til politiet - overgiver mig.

Billederne og sms'erne blev sendt klokken 15.54 og klokken 17.31, fremgår det af anklageskriftet.

Kort før klokken 18 fik politiet en anmeldelse om et muligt knivstikkeri i lejligheden. Da politifolkene nåede frem, fandt de kvinden død i lejligheden.

Manden blev kort efter anholdt.

Trods ordlyden af sine sms'er, som de er gengivet i anklageskriftet, nægtede han sig i grundlovsforhøret skyldig i drab på sin ekskone.

Sagen mod den 36-årige skal behandles i et nævningeting ved Retten i Aarhus. Det vides endnu ikke, hvornår det sker.