Tilflyttere strømmer til Silkeborg: - Var ikke sket uden ny motorvej

- Den nye motorvej har helt klart haft stor betydning for, hvorfor vi har valgt Silkeborg, siger Katrine Rosenquist, som er tilflytter til Silkeborg.

For to år siden åbnede Silkeborgmotorvejen, og der var borgmesteren bange for, at borgerne ville flytte væk. Men strømmen har vist sig at gå den modsatte vej.

- Jeg forventer, at vi rammer indeværende år med 1000 nye borgere. Det var ikke sket, hvis vi ikke havde fået en ny motorvej, fortæller Borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V).

En af tilflytterne er Katrine Rosenquist, som er flyttet til Silkeborg fra Aarhus sammen med sin kæreste og 1-årige søn, og hun er meget begejstret for de muligheder, der er for at komme hurtigt til arbejde fra Silkeborg.

- Min kæreste arbejder i Viby, og han kan komme dertil på 25 minutter med motorvejen. Jeg får mulighed for at søge job mange flere steder, end jeg gør i Aarhus, siger hun.

Silkeborgmotorvejen blev åbnet for to år siden.

For hende er der mange fordele ved at bo i Silkeborg.

- Silkeborg giver os mere familieliv, og det giver os mere tid sammen. Jeg kan hurtigt komme på arbejde, og det er en kæmpe prioritet på min liste, fordi jeg har en søn. Man har ikke lyst til at bruge for meget tid på vejene.

Katrine Rosenquist er ikke alene. I en rapport af Cowi og Silkeborg Kommune fremskrives der en stigning i antal indbyggere med 12 pct. fremmod 2031. Det er næsten dobbelt så mange som landsgennemsnittet.

- Her kan man ramme 600.000 arbejdspladser inden for en times kørsel, man kan få et hus, som måske er en million billigere end et tilsvarende hus i Aarhus, siger Steen Vindum, som er borgmester.

