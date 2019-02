Tilbud: Få trukket dine tænder ud meget langsommere

Aarhus Universitet har et lige nu et tilbud til folk, der er friske på at tilbringe væsentlig længere tid end normalt i en tandlægestol - mod en lavere regning.

Universitetet søger lige nu kandidater til at komme i hænderne på tandlægestuderende, der skal øve sig på de behandlinger og operationer, der venter forude. Alle behandlinger sker under supervision af en uddannet tandlæge.

Hvis det er en patient, der tænker: 'Det skal bare gå hurtigt', så duer det ikke. Jan Tagesen, speciallæge, Aarhus Universitey

Det er stort set lige meget, hvor i munden man skal have repareret noget. De studerende kan lave implantatbehandlinger, kroner, broer og proteser - og så kan de ikke mindst fjerne visdomstænder.

- Vil vil gerne have, at de prøver stort set alt, man kan blive eksponeret for som tandlæge, her, siger speciallæge i kæbekirurgi hos sektion for kæbekirurgi og oral patologi på Aarhus Universitet Jan Tagesen.

Står på nakken af nye

Man skal ikke frygte, at de studerende roder rundt i munden i blinde, lyder det fra speciallægen.

- De ved udmærket, hvad de laver, og de har lavet indgreb på modeller, hvor de har haft instrumenterne i hænderne. Alle studerende skal starte et sted, siger Jan Tagesen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi står stort set på nakken af dem til at starte med, men når de kommer op på de ældre semester, har de prøvet det før, og så er det måske bare nogle små steps, vi skal hjælpe dem over.

Man skal være rimelig sund og rask og indforstået med, at det tager længere tid, hvis man vil behandles på Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet

Mange penge at spare

Fordelen ved at sige 'ja tak' til at sidde i tandlægestolen til en behandling, der kan tage dobbelt så lang tid end hos en privat tandlæge, er, at behandlingen er væsentlig billigere.

- Man skal primært gøre det, fordi vi kan tilbyde en væsentlig billigere behandling. Man betaler med sin tid. Det koster fx 2300 kroner, hvis man skal have fjernet fire visdomstænder hos os, mens det vil koste omkring 10.000 kroner hos en privat tandlæge, siger speciallæge Jan Tagesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke alle, der er egnet til behandling af de tandlægestuderende fra Aarhus Universitet.

- Folk skal være rimelig sunde og raske. Det skal være nogle, der skal indforstået med, at det tager længere tid. Hvis det er en patient, der tænker: 'Det skal bare gå hurtigt', så duer det ikke. Der er også nogle, der er alt, alt for nervøse, fordi de skal ligge i stolen, og dem må vi frasortere, siger Jan Tagesen til TV2 ØSTJYLLAND.

De tandlægestuderende har øvet sig godt og grundigt, inden de får adgang til en rigtig mund. Foto: Aarhus Universitet

To og en halv time

Rent lavpraktisk fungerer det sådan, at man kommer til en forundersøgelse på Aarhus Universitet. Det typisk tager en times tid. Hvis man er egnet, får man en tid til en behandling.

- Der er afsat to og halv time til indgrebet. Det tager tid, inden patienten kommer ind og bliver dækket til og bedøvet. Det er ikke sådan, at de ligger og gaber op i flere timer, men operationen tager nok en times tid, siger Jan Tagesen.

I et facebook-opslag skriver Aarhus Universitet, at universitetet løbende har brug for patienter, der er klar til at få deres visdomstænder trukket ud af studerende

Smertefulde visdomstænder

Det er ikke mindst rettet mod universitets egne studerende, fordi mange typisk får fjernet deres visdomstænder i starten af 20'erne.

Hvis man har prøvet at få fjernet sin visdomstænder, ved man, at der findes sjovere ting i denne verden.

- Det skyldes, at der tit ikke er plads til visdomstænderne i underkæben. De bryder ikke helt frem, men er pakket ind i knogler, og dem er du nødt til at bore i, for at få tænderne ud. Visdomstænder har også utroligt lange og krogede rødder, og det gør det ikke nemmere at få dem ud, siger Jan Tagesen.

Ifølge Jan Tagesen vil det typisk tage mere end dobbelt så lang tid at få fjernet visdomstænderne af en tandlægestuderende end af en erfaren tandlæge.

Her kan du læse mere om tilbuddet fra Aarhus Universitet

