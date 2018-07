Tilbragte 8 år i Chelsea uden at spille: Nu er han i Horsens

I foråret meddelte AC Horsens, at klubben havde købt den 25-årige målmand Matej Delac i Chelsea på en transfer, der gik igennem 1. juli.

Og den bosniskfødte kroat kom til Danmark med et bemærkelsesværdigt CV.

Han blev den yngste ligadebutant nogensinde i den kroatiske PRVA Liga, da han som 16-årig debuterede for NK Inter Zaprešić.

Som 17-årig blev han den yngste spiller, der er blevet udtaget til det kroatiske landshold, selvom han dog stadig har sin første landskamp til gode.

Og da han forlod Chelsea, var han den spiller i den engelske storklub, der havde været i truppen i længst tid. Han blev nemlig hentet til Stamford Bridge i 2010 - i øvrigt af den daværende danske fodbolddirektør, Frank Arnesen.

- Jeg kan kun sige, at jeg er stolt af det. At være på kontrakt i sådan en klub i otte år er en stor ting. For Chelsea kan købe alle. Alle unge målmænd. Men de stolede på mig, men det gik ikke godt, fortæller Matej Delac.

Manglende arbejdstilladelse

Selvom forhåbningerne var store både hos klubben og hos den unge målmand selv, så stødte Matej Delac gang på gang ind i problemer med den indviklede britiske arbejdstilladelse.

Det betød talrige lejeophold i både Holland, Tjekkiet, Portugal, Serbien, Bosnien, Frankrig og Belgien. I alt ni gange på de otte år, drog Delac ud på lån i håb om, at han kunne få tilladelse til at spille for Chelsea, når han vendte retur.

Matej Delac Navn: Matej Delač

Født: 20. august 1992 i Gornji Vakuf, Bosnien & Herzegovina

Højde: 190cm

Position: Målmand



2009–2010: Inter Zaprešić

2010–2018: Chelsea

2010–2011: Vitesse (leje)

2011–2012: Dynamo České Budějovice (leje)

2012–2013: Vitória de Guimarães (leje)

2012–2013: Vitória de Guimarães II (leje)

2013: Inter Zaprešić (leje)

2013: Vojvodina (leje)

2014: Sarajevo (leje)

2014–2015: Arles-Avignon (leje)

2015–2016: Sarajevo (leje)

2016–2017: Excel Mouscron (leje)

2018–: AC Horsens



35 ungdomslandskampe for Kroatien (U15-U21)

I sommeren 2014 fik Matej Delac så endelig den chance, han havde ventet på. Han fik målmandshandskerne i en træningskamp mod slovenske NK Ljubljana, og med på englændernes holdkort var en perlerække af verdensstjerner.

Spillere som Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Mohamed Salah og Diego Costa var nemlig alle med i Chelseas startopstilling.

Otte år - én træningskamp

- Jose Mourinho (daværende Chelsea-manager, red.) kom dagen inden kampen og sagde, at jeg fik chancen, at jeg ville starte kampen sammen med dem.

- Jeg var bare ”Wow, yes!”. Det var det, jeg havde ventet alle de år på i Chelsea. Så det var en fed følelse, fortæller Matej Delac.

Chelsea vandt træningskampen mod NK Ljubljana med 2-1, og Matej Delac blev efterfølgende rost for sin indsats, der bød på flere gode redninger.

Tættere på drømmen om succes i England, kom den kroatiske keeper dog aldrig. Arbejdstilladelsen gik aldrig i orden, og derfor blev båndet til Chelsea endelig kappet i år.

Forskellen på José og Bo

- Jeg er stolt af de otte år, jeg lærte en masse fra dem. De opfostrede mig som en mand og som en målmand, så jeg kan kun være stolt af de otte år. Det er selvfølgelig trist, at jeg ikke fik en kamp, men sådan er livet. Så jeg er glad, siger Matej Delac, der nu skal vænne sig til en ny, karismatisk træner.

- Der er lidt af en forskel på José Mourinho og Bo Henriksen?

- Haha, ja. Hver manager er speciel. Jeg vil ikke sammenligne dem, men i nogle situationer er de ens. For eksempel putter Bo også presset over på os i træningen, der gjorde José også, så ja, han er en speciel person, og jeg er rigtig glad for, at jeg skal arbejde sammen med ham.

En ny start

Dermed gik turen til AC Horsens, hvor målmandstræner Peder Hansen og manager Bo Henriksen havde overtalt Delac til at prøve lykken i Danmark.

- Jeg var her for tre måneder siden, hvor jeg spillede en træningskamp og trænede med gutterne i en uge. Det hjalp mig en masse, så de kendte mig allerede (da jeg startede, red.), siger Matej Delac.

- Jeg håber på at opnå gode resultater med holdet, at spille med om top 6, som de gjorde i sidste sæson og få så mange kampe som muligt.

- Jeg er rigtig glad. Alle i klubben vil hjælpe mig. Jeg leder stadig efter en lejlighed, men det håber jeg at få fikset snart, så jeg kan få min familie herop, fortæller Matej Delac.

Matej Delac får sandsynligvis debut for AC Horsens, når De Gule tager hul på sæsonen mandag den 16. juli mod FC København i Parken.

Han er i hvert fald startet mellem stængerne i de træningskampe, AC Horsens har spillet. Interviewet blev optaget i slutningen af juni.

Nu er det i øvrigt den tjekkiske spiller Tomas Kalas, der er den Chelsea-spiller, som har været længst tid i London-klubben. I modsætning til Delac, har Kalas dog spillet to kampe for Chelsea. I øjeblikket er han på lån i Fulham.

Se hele interviewet med Matej Delac øverst i artiklen. NB: Vi havde desværre problemer med et kamera, som betyder, at vi måtte nøjes med billederne fra det ene. Derfor de til tider alternative kameravinkler.