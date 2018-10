Tilbagekalder kyllingelår og kalkunbryst: Kan give infektion

Fødevarestyrelsen har under test fundet et for højt indhold af campylobacter i kyllingelår fra Løgismose.

Produktet er solgt i Netto og Føtex Food-butikker landet over.

Anvendelsdatoen på kyllingelårene er overskredet, men hvis man har dem liggende i fryseren, skal man smide dem ud eller aflevere dem tilbage til butikken, skriver fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Læs også Mysli tilbagekaldes: Kan give allergisk reaktion

De er mærket med bedst før dato d. 8. oktober 2018.

Det drejer sig om 1.532 pakker med en vægt på 370 til 500 gram.

Hvis man skulle være så uheldig at blive inficeret med campylobacter, er symptomerne bland andet diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Salmonella i kalkunbryst

Også i Aldi-butikker landet over har der været solgt inficeret kød.

Det drejer sig om kalkunbryst fra Landlyst solgt mellem d. 18. og 28. september.

Pakkerne vejer mellem 700 og 1.100 gram, og de kan indeholde salmonella.

Sidste anvendelsesdato var d. 28. september, så her gælder det også, at man skal tjekke efter i sin fryser.

Læs også Se kortet: Disse spisesteder er Østjyllands brodne kar