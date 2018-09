Tilbage på arbejdsmarkedet: 86-årige Børge har droppet livet som pensionist

En formiddag om uge møder Børge Knudsen op på virksomheden Geo, der er en rådgivende ingeniørvirksomhed.

Det har han gjort siden maj. Det usædvanlige er, at Børge Knudsen er 86 år og egentlig gik på pension for flere år siden.

Hans arbejde består i at bedømme jordprøver. Om det er ler, sand eller tørv.

Jeg var blevet alene, og så trængte jeg simpelthen til at komme ud og snakke med andre mennesker. Børge Knudsen, deltidsansat, Geo

- Desuden handler det om at gå mere i detaljer med, om der er mere end én jordart, siger Børge Knudsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Formålet er for eksempel at finde ud af, hvad den pågældende jord kan bære.

- Det kræver, at man har prøvet det masser af gange. Og det kræver, at man har en god fornemmelse i fingrene. Og så skal man lige kunne se lidt. Men det er specielt det med fingrene, der er afgørende for beskrivelsen af jorden, siger Børge Knudsen.

Hænder i jord er lig med glæde for 86-årige Børge Knudsen. Når han får jord i hænderne, ved han, at ingen har rørt ved den samme jord, og at den er mere end 10.000 år gammel.

Jeg kedede mig simpelthen

Egentlig gik Børge Knudsen på pension for flere år siden. Men han fik en opfordring fra virksomheden om at begynde igen.

- Jeg var blevet alene, og så trængte jeg simpelthen til at komme ud og snakke med andre mennesker. Jeg kedede mig for at sige det, som det er, siger Børge Knudsen.

Udover at beskrive jordprøver, består hans arbejde i at oplære unge ingeniører i at beskrive jord.

- Når man er blevet alene, kan det være svært at få dagligdagen fyldt ud med fornuftige ting. Arbejdet giver socialt samvær, og det giver noget at kunne bringe videre, hvad man har lært, siger Børge Knudsen.

Ikke noget man bare lige gør

Det er dog ikke af ren velgørenhed, at Børge Knudsen blev ansat i virksomheden Geo, der ligger i Brabrand.

Han blev ansat, fordi virksomheden akut manglede en erfaren person til at vurdere og bedømme jordprøver.

- Det er ikke noget, man bare lige gør. Og det er det allervigtigste i vores virksomhed. Det er hele grundlaget for de rapporter, vi skriver. Derfor er det vigtigt, at prøverne bliver bedømt rigtigt, siger Sune Sølvsten, der er afdelingsleder i Geo til TV2 ØSTJYLLAND.

Sune Sølvsten er chef for 86-årige Børge Knudsen, der især imponerer chefen med sin gode hukommelse. Virksomheden havde brug for en medarbejder, der kunne træde ind med det samme og bedømme jordprøver. Derfor kontaktede Geo Børge Knudsen, der ellers var gået på pension.

Børge Knudsen har til gengæld gjort det mange gange.

- Han er en af dem i Danmark, der har set flest jordprøver, så det var oplagt for os at tage kontakt til ham, siger Sune Sølvsten.

Børge Knudsen har nemlig ikke bare haft utrolig mange jordprøver gennem hænderne. Han kan også huske en stor del af dem.

Han kommer fra en tid, hvor man er vant til at huske det man så og lærte, fordi det var sværere at slå ting op. Sune Sølvsten, afdelingschef, Geo

- Han har en rigtig god hukommelse og kan huske rigtig mange af de ting, han har set igennem tiderne. Han siger selv, at han har set mere end en million prøver og med den hukommelse, han har, kan huske omkring halvdelen af dem. Det er ganske imponerende, siger Sune Sølvsten og forklarer:

- Børge kommer fra en tid, hvor man er vant til at huske det man så og lærte, fordi det var sværere at slå ting op. Jeg må bare erkende, at det er ganske imponerende, hvad han kan huske fra sin karriere. Det gør ham utrolig sikker i det, han vurderer og bedømmer, siger Sune Sølvsten.

Ingen bagkant på ansættelse

Derudover var Børge Knudsen med til at åbne Geos kontor i Aarhus i 1961.

- Han har været med til at skabe kulturen i virksomheden, så vi bruger ham også til at oplære de nye unge ingeniører, siger Sune Sølvsten.

Så længe hukommelsen og hovedet er i orden, kan han udføre det her arbejde bedre end de fleste. Sune Sølvsten, afdelingschef, Geo Aarhus

Der er ikke nogen bagkant på ansættelsen.

- Jeg kan ikke sende Børge i felten. Men så længe hukommelsen og hovedet er i orden, kan han udføre det her arbejde bedre end de fleste, siger Sune Sølvsten.

Børge Knudsen har heller ikke tænkt sig at forlade arbejdsmarkedet lige med det samme.

- Jeg går glad på arbejde. Og jeg kører glad hjem, siger Børge Knudsen.

