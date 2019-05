Til kamp mod storbyliv: Det skal også være fedt at være ung på landet

Det kan være en udfordring at være ung langt fra midtbyen. Derfor stævnede en busfuld borgere med interesse for den norddjurske ungdomskultur i dag ud med en mission om at udvikle ungelivet i lokalområdet.

De unge skal få lov til at fortælle de voksne, hvad der skal til for at gøre det fedt at være ung. Nicolai Møller Ruby, programleder

Ørum Ungdomsskole på det nordlige Djursland synes nemlig, at det også skal være dejligt at være ung i landområder.

- Der er brug for, at vi kan skabe nogle gode rammer for vores unge mennesker, siger den 24-årige klubmedarbejder Mathias.

Læs også Efter gigantisk fest i Uniparken: Nu ryddes tonsvis af affald op

"Et rullende forum for indsigt, udsyn og ideer" Sådan kalder arrangørerne bag dagens bustur, det rullende arrangement.

- De unge skal få lov til at fortælle de voksne, hvad der skal til for at gøre det fedt at være ung, så de voksne i endnu højere grad har fingeren på pulsen, siger Nicolai Møller Ruby, der er programleder fra DGI Østjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

01:34 VIDEO: Se hele indslaget fra dagens bustur her. Luk video

Det er DGI, der sammen med den lokale landsbyklynge står bag projektet, som skal involvere de unge selv i udviklingen af deres lokalområde. Det skal de blandt andet gøre ved at give dem mulighed for at opdyrke fællesskaber på tværs og komme med ideer til at støtte ungelivet i området.

Læs også Letbanen kører jomfrutur med bump på vejen

Første stop på turen var Glesborg Hallen, hvor hele gruppen fik informationer om hallen. Derefter skulle de i en stafet komme med gode ideer til, hvordan endnu flere unge kan få lyst til at ruge hallen.

Med på turen var også Norddjurs' borgmester Jan Petersen (S).

- Jeg synes, det bliver spændende at se, hvad det er for nogle andre måder, man kan lave ungdomsmiljøer på, end den der skabes i byer. Det er det, jeg er optaget af, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.