Til kamp for biers overlevelse: Kommune lader vejkanter vokse vildt

De fleste kender den om blomsten og bien. Men bien og andre insekter har det svært for tiden, fordi finpudsning af haver og moderering af natur gør levevilkårene svært for dyrene.

Man kan jo se, at sommerfuglene vælter rundt herude. Ja, og bierne summer, så det er i orden. Kim Aaen, biolog

Også langs vejene bliver græs, buske og træer normalt trimmet. Men i Skanderborg Kommune forsøger man nu at give insekterne en hjælpende hånd.

Læs også Biavlerforening med bøn til haveejere: Vent med at klippe hækken

Som et forsøg vil de lade naturen gro i vejkanterne på visse strækninger i kommunen.

- Vi ændrer lidt på græsklipningen i nogle af rabatterne i kommunen for at fremme blomsterfloret i vejkanterne. Så Vi har valgt at undlade en forårsklipning og så nøjes med at klippe om efteråret, siger biolog i Skanderborg Kommune, Kim Aaen, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:32 VIDEO: Se de smukke vejgrøfter her. Luk video

På nogle vejstrækninger i kommunen bliver beplantningen i vejkanterne derfor fremover kun slået i efteråret i stedet for to gange om året. Ved at undlade slåningen i foråret får blomsterne bedre vækstvilkår.

- Man kan jo se, at sommerfuglene vælter rundt herude. Ja, og bierne summer, så det er i orden, siger han.

Læs også Mildt forår kan give bagslag for bier

Vejkanter er vejen frem

Spørger man naturvejleder Morten D.D. Hansen, så er vilde vejkanter den helt rigtige måde at kæmpe for biers og andre insekters ve og vel.

- Alle tiltag hjælper, og det her er et af de steder, det er rigtig godt. Selvom vejkanterne ikke nødvendigvis er det vigtigste tiltag for biodiversiteten, så er det et godt budskab at vise, siger naturvejleder og mener museumsinspektør for Naturhistorisk Museum Aarhus, Morten D.D. Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er de områder, vi allerede nu kalder natur. Der vil det næste skridt være, at vi lader de områder være i fred, men vejkanterne er dejligt og nemt sted at starte. Morten D.D. Hansen, naturvejleder

For selvom vejgrøfter ofte kun er mellem to og tre meter brede, så boner det også ud i det store regnskab.

- Hvis man har to meter vejkant i hver side på en kilometer strækning, så er det 4000 kvadratmeter eller 0,4 hektar bare for en vejkant. Der er mange steder, hvor man ikke har 0,4 hektar med blomster, så det summer jo op, siger naturvejlederen.

I Danmark kendes der i alt 292 forskellige biarter.

Men selvom vejkanterne er et godt sted af starte, så er der stadig lang vej igen, mener han.

- Der er de områder, vi allerede nu kalder natur. Der vil det næste skridt være, at vi lader de områder være i fred, men vejkanterne er dejligt og nemt sted at starte.

Trafiksikkerhed er stadig vigtig

Det nye insektvenlige projekt i Skanderborg vil medføre, at områder langs vejene vil se mere vilde ud. Men det er altså meningen.

Trafiksikkerheden kommer selvfølgelig i første række. Derfor klipper vi nogle områder, fx oversigtsarealer og vigtige afvandingsarealer, som vi hidtil har gjort. Kim Aaen, biolog

- Noget af det, vi kan se her i dag er mange af de gule blomster, almindelig kællingetand og gul kløver, skjalder og forskellige andre, og de er super vigtige for vores insekter i naturen, siger han.

Han fortæller, at kommunen desuden har gjort meget for at sikre, at de vilde vejkanter ikke kommer til at gå ud over sikkerheden i trafikken.

Læs også Bier stjålet: - Det gør mest ondt, at en kollega står bag

- Trafiksikkerheden kommer selvfølgelig i første række. Derfor klipper vi nogle områder, som vi hidtil har gjort. Men vejblomsterne i kommunen får bedre vilkår nu, og det vil insekterne forhåbentlig benytte sig af, siger Kim Aaen.

Den nye insektvenlige vejrabatter kan blandt andet findes på Emborgvej på strækningen fra Klostervej til byskiltet i Gl. Rye, Hjarbækvej på strækningen fra Nylund Planteskole til kommunegrænsen i vest og på småstrækninger omkring Alken, Svejstrup og Bjedstrup.

Læs også Kommuner kæmper for biernes overlevelse

Andre steder i kommunen bliver beplantningen ikke klippet så langt ned som tidligere. Skæret bliver hævet mindst 10 centimeter over jorden på en række strækninger.

Som en lille hjælp har en gruppe frivillige borgere fra Alken besluttet sig for at rive det afklippede materiale sammen på nogle af strækningerne for at fremme blomsterfloret yderligere.