Til april lukker ”kystruten”: Det vil være katastrofalt for udviklingen

Kystruten, som busrute 302 bliver kaldt, forbinder Malling med Norsminde. Norsminde med Kysing. Kysing med Rude Strand. Rude Strand med Saksild. Saksild med Odder.

Men til april er det slut. 17 afgange om dagen på strækningen bliver reduceret til 0. Region Midtjylland har valgt at nedlægge ruten.

Det vil være katastrofalt for udviklingen. Lisbeth Bonde, Saksild

Det er nu op til kommunen at finde en løsning for kystruten – men ét er sikkert. Dækningen bliver ikke den samme.

Vigtig rute

Hos de lokale kan man ikke forstå regionens beslutning om at sløjfe rute 302.

- Hvis man nedlægger kystruten, så afvikler man i stedet for udvikler, siger Lisbeth Bonde, der er formand for Saksild Lokalråd.

- Saksild er udpeget som vækstområde, og derfor må man også formode, at der skal være en vis grad af offentlig transport, siger Lisbeth Bonde.

Lisbeth Bonde peger på, at der er mange erhvervsvirksomheder, som har medarbejdere, der er afhængige af kystruten.

- Det vil være katastrofalt for udviklingen. Vi kan ikke forvente, at ældre mennesker vil blive i området, hvis de ikke kan komme ind til byen, siger Lisbeth Bonde.

Afhængig af kystruten

En af dem, der har en virksomhed nær Kystruten, er Bjørn Tandal Olsen. Han driver sammen med sin kone restauranten Himmel og Hav ved Kysing Strand. Her er medarbejderne afhængige af busruten.

- Det bliver svært for mange af mine ansatte at kunne møde på arbejde. Der er mange af dem, der ikke har bil, og nogle endda, der ikke har kørekort, siger Bjørn Tandal Olsen.

- Jeg har ansatte, der både bor i Odder og i Aarhus, så om sommeren er der rigtig mange, der kommer fra Aarhus herud. Der har jeg ikke lige gennemskuet, hvordan de skal komme på arbejde, siger Bjørn Tandal Olsen.

Om sommeren er der også turister i området, og Bjørn Tandal Olsen frygter også, at det vil betyde færre gæster i restauranten.

- Det kan måske betyde, at jeg skal finde nogle andre ansatte, og at det lige pludselig bliver et krav, at de skal have en bil, siger Bjørn Tandal Olsen.

- Der er også en del af gæsterne, som plejer at komme med bus. Netop fordi, hvis man går ud og spiser en menu, så vil man også gerne have en god vin til, og så kan man jo ikke køre bil. Så jeg er bange for, at vores besøgstal også vil falde betydeligt, siger Bjørn Tandal Olsen.

Søger løsninger

Samlet har Region Midtjylland sparet 60 millioner kroner på kollektiv trafik i 2019. Det er blevet dyrere for regionen at drive kollektiv trafik .

I alt nedlægges der over 27 ruter i hele regionen. 302 er en af dem. Rute 103, der også kører mellem Aarhus, Odder og er forbindelsen ud til Hou færgehavn, bliver også beskåret, og det betyder færre afgange. Fremover er der kun afgange, når Samsøfærgen er i havn.

I alt sparer Region Midtjylland 60 millioner kroner på kollektiv trafik i 2019. Ved at nedlægge rute 302 forventer regionen at kunne spare 2 millioner kroner årligt.

Forklaringen fra regionen er, at passagererne på de besparede ruter ikke krydser kommunegrænsen, og derfor anses det ikke som regionens opgave at fortsat betale for buskørslen.

Derfor er det nu op til Odder kommune at lave en løsning i stedet for busrute 302.

- Jeg kan kun beklage, at vi har fået en ”abe på skulderen,” siger Uffe Jensen (V), borgmester i Odder Kommuner, der dog anerkender regionens ret til at træffe egne beslutninger om deres budget.

- Jeg kan godt forstå de borgere, der har været vant til at have 17 ture, så er det her en voldsom forringelse, siger Uffe Jensen.

Borgmesteren fortæller, at politikerne nu er gået i gang med at indsamle forslag til, hvordan man kan finde en løsning. Han opfordrer alle borgere i Odder Kommune til at kontakte kommunen eller politikerne, hvis de har nogle løsning forslag.

Regionen ser det ikke længere som deres opgave, at drive rute 302. Derfor er det op til kommunen at finde en løsning.

Fælleslokalrådet i Odder har nu etableret en infrastrukturgruppe for at kunne finde en løsning til efter april.

- Man tænker jo meget i gammel struktur, i gamle stoppesteder. Man tænker ikke, hvad det reelle behov er herude. Det vil vi egentlig gerne have på bordet, siger Lsibeth Bonde, og fortsætter:

- I forhold til selve busruten kan man godt tænke alternativt. Det kunne godt være, at busruten kunne køre ad Dyngbyvej og til Hou. Der er ingen, der siger, at en rute skal køre parallelt med letbanen hele vejen fra Odder til Aarhus, siger Lisbeth Bonde.