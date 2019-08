Tidslomme til jernalderen: - Det er jo Tollundmanden, der har inviteret

Lørdag og søndag har det været muligt at komme ind i intet ringere end en tidslomme, der kunne tage en tilbage til jernalderen.

- Det er jo Tollundmanden, der har inviteret sine venner og tidsfæller til træf her. Det er et jernaldermarked, og det er faktisk 30. år, vi er i gang med det.

Sådan lyder det fra museumsdirektør på Museum Silkeborg, Ole Nielsen, da TV MIDTVESTs reporter møder ham på markedet.

Temaet for jernaldermarkedet er den nordiske jernalder, der løber fra Tollundmandens tid, som er fra omkring år 400 før vor tid, til vikingetiden.

Mange arrangementer

De deltagende til jernaldermarkedet i Silkeborg kunne opleve en masse ting, fastslår museumsdirektøren, der selv var hoppet i klæder fra jernalderen.

Vi kan jo se, at folk kommer, og så bruger de flere timer her. Ole Nielsen, museumsdirektør, Museum Silkeborg

- Der er en masse boder rundt omkring, hvor man kan se forskellige ting. Man kan blandt andet se forskellige former for håndværk, som man lavede i jernalderen. Der er en smed eksempelvis. Jeg står selv og laver buer. Der er masser af folk, der arbejder med tekstiler på forskellig vis. Nogle spinder, nogle væver, nogle farver garn. Der er en masse farver på det her marked, og det er måske noget, man ikke lige forbinder med jernalderen, siger Ole Nielsen.

Han er en del af de omkring 50 mennesker, der er formidlere på selve markedet.

Tollundmanden.

Jubilæum

Årets udgave af jernaldermarkedet har noget helt specielt over sig.

Det er nemlig 30. år, at det bliver afholdt, og Ole Nielsen har været med helt fra starten.

- Det er jo en tradition, som vi har startet. Da vi startede den for 30 år siden, var jeg med som en næsten færdig studerende. Så har vi holdt traditionen i gang. Mange af dem, der er her, har måske ikke helt været med fra dengang, men de har i hvert fald været her i mange år. For arrangører og deltagere er det noget, man ser frem til hvert år, siger han.

Den store erfaring giver ham også et bud på, hvorfor markedet år efter år har succes.

- Vi kan jo se, at folk kommer, og så bruger de flere timer her. Så snakker de med romeren og får fortalt lidt om romernes verdensbillede. De snakker med smeden og prøver at få slået et par slag. De snakker med mig, som fortæller om, hvordan man laver buer, og så skal de lige prøve en. Det, at man kan snakke med folk, der har rigtig stor viden om, hvad de snakker om, er det, der er med til at skabe succesen.