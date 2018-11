Tidligere udsendt: Alle der har fået PTSD i tjenesten bør få hjælp

- Jeg har meget angst, og jeg slås med mangel på søvn. Det skyldes mareridt.

I Brabrand ved Aarhus sidder en krigsveteran med en konstant krig i hovedet.

Henrik Tobisen var udsendt soldat på Balkan i 90'erne - og senere ryddede han miner i Nordafrika.

Henrik Tobisen bor i dag på et Veteranhjem i Brabrand ved Aarhus.

Han klarede sig igennem fra år til år, men i dag har diagnosen PTSD erstattet livet som soldat.

Læs også Lokofører ramt af PTSD efter otte ulykker: Kan ikke få anerkendt arbejdsskade

I dag bor han i veteranhjemmet i Brabrand. I den gamle villa i Brabrand er der plads til, at fem veteraner kan bo der i op til tre måneder ad gangen - i perioder har der været så meget tryk på sengene, at et telt i haven har været det bedst mulige tilbud.

Henrik Tobisen er dybt taknemmelig for den hjælp han har modtaget. Anerkendelsen af hans PTSD under han andre i samme situation.

Læs også Venstre varsler håb for PTSD-ramte lokoførere

Og det samme gør Åse Lindman, der som jurist hos HKKF hjælper mange af de berørte veteraner.

Hun var tilbage i 2014 med til at åbne politikernes øjne for at mange veteraner ikke fik den nødvendige hjælp fordi reglerne for tilkendelse af arbejdsskadeerstatning i sager om PTSD var for snævre.

Læs også Aarhus bliver vært for næste års Michelin-stjerner: Her skal de uddeles

Tidligere blev veteranernes sager kun behandlet efter arbejdsskadesikringsloven og efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Det betød, at mange veteraner fik afvist deres arbejdsskadesag.

Henrik Tobisen var udsendt soldat på Balkan i 90'erne og har i dag PTSD.

Sagerne blev afvist, fordi deres sygdom først udviklede sig senere end seks måneder efter, at de havde været udsat for en exceptionel og katastrofeagtig påvirkning.

I 2014 vedtog Folketinget derfor en særlov. Den betød, at det blev lettere for tidligere udsendte soldater at dokumentere PTSD. Særloven gælder ikke kun for udsendte soldater, men for alle statsansatte, der har været udsendt til krigszoner.

De andre erhverv må blive ved med at føre disse sager frem i lyset, så det bliver tydeligt, hvor urimeligt denne lovgivning bliver forvaltet. Åse Lindman, jurist hos HKKF.

Sagen om lokomotivfører Brian Borg, der trods 8 ulykker og en PTSD-diagnose ikke kan få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade genkender hun fra de sager om veteraner, hun har haft i hænderne.

Hun har et konkret godt råd til Politiforbundet, Fængselsforbundet og øvrige erhverv, hvor medarbejdere kan udvikle PTSD uden at have være udsendt i krigszoner.

Alle med PTSD burde få mulighed for den hjælp og støtte, der skal til for at få et bedre liv. Henrik Tobisen, tidligere soldat med PTSD.

- De andre erhverv må blive ved med at føre disse sager frem i lyset, så det bliver tydeligt, hvor urimeligt denne lovgivning bliver forvaltet, siger Åse Lindman.

Den samme opfordring kommer fra Henrik Tobisen i Brabrand.

- Alle med PTSD burde få mulighed for den hjælp og støtte, der skal til for at få et bedre liv, mener han.