Ex-rocker skudt og stukket ned: Nu er han politisk spidskandidat

Han er blevet skudt, stukket ned og er endt bag tremmer.

Nu vil Torben C. Bohnhardt, stifter af HeadOn, gøre politisk karriere.

Det er netop blevet offentliggjort, at Bohnhardt er udpeget som spidskandidat for partiet Tidens Demokrater i Østjyllands Storkreds.

Dermed er det partiets håb, at Torben C. Bohnhardt vil være at finde i Folketing efter næste folketingsvalg.

Hvis det skulle ske, er det højst sandsynligt første gang, at et menneske der er blevet skudt to gange i hovedet ender i folketingets gange.

Torben C. Bohnhardt er fra Tilst og begyndte som 16-årig at hænge ud med nogle personer, der var dobbelt så gamle som ham selv.

Under et optrin i rockermiljøet blev han skudt to gange i hovedet, så han mistede det ene øje. Han har tidligere udtalt, at han blev kørt til skolens afgangsprøve i en lægebil med klap for øjet.

Her ses Torben C. Bohnhardt (tv.) sammen med Thomas Kold og Jan Sort, der er henholdsvis formand og politisk leder for Tidens Demokrater.

Fra rocker til terapeut

De efterfølgende 10 år tilbragte Torben C. Bohnhardt som rocker. Han har ikke ønsket at navngive rockergruppen.

I forbindelse med et fængselsophold i 2007 fik Torben C. Bohnhardt dog nok af det hårde miljø.

Han tilskriver selv sin datter som den primære grund til at forlade bandelivet. Det er, som Torben C. Bohnhardt tidligere har udtalt, 'svært at være fuldtidsfar og rocker på samme tid'.

I dag er Torben C. Bohnhardt uddannet terapeut, certificeret mentor, foredragsholder og iværksætter.

Han er stifter af foreningen HeadOn, hvor han forsøger han at hjælpe unge drenge ud af kriminalitet, og så står han bag arrangementet SpisMed1, der skal være med til at forebygge og bekæmpe ensomhed.

I 2015 modtog Torben C. Bohnhard The Outstanding Young Person-pris (TOYP) for sit arbejde med at hjælpe udsatte unge.

Torben C. Bohnhard har skiftet rygmærke ud med jakkesæt. Foto: Torben C. Bohnhardt / Facebook

De bløde værdier

Tidens Demokrater er stiftet af Thomas Kold og Jan Sort, og ifølge den politiske ledelse vil Tidens Demokrater blandt andet have flere folkeafstemninger og kommunale afstemninger.

- Borgerne skal høres meget mere, så de ikke bliver tromlet igennem. Det er en skævvridning i samfundet, hvor folk sidder i klemme i systemet, sagde Thomas Kold i april til TV2 ØSTJYLLAND.

Partiet, der har hovedkontor i Viby ved Aarhus, skal ifølge Thomas Kold have fokus på bløde værdier.

- Det er de bløde værdier, vi går efter, fordi vi skal ud og have fat i de mennesker, der har det skidt rundt omkring, siger sagde han i april til TV2 ØSTJYLLAND.

Thomas Kold og Jan Sort stillede op for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i 2017.