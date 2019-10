Tidligere politiker: Det gør en forskel, når folk råber op

Hvis du en gang imellem kommer i tvivl, om det overhovedet kan nytte noget at råbe magthaverne op, så har en tidligere toppolitiker godt nyt.

Aleksander Aagaard har været borgmester i Skanderborg i 17 år og medlem af Regionsrådet i Midtjylland i 12 år.

Han er nu ude af politik og siger, at politikerne i den grad lytter, når folk går på gaden. For eksempel de borgere i Silkeborg, der i 12 år har kæmpet for byens sygehus. Mandag var et par tusinde silkeborgensere på gaden for at vise deres modstand mod de spareplaner, der lige nu truer Regionshospitalet Silkeborg.

- Det har helt sikkert haft en gunstig betydning, at de har demonstreret i Silkeborg. Den interesse og det engagement, der har været omkring Silkeborg Sygehus igennem alle årene har ikke kunnet undgå at påvirke Regionsrådet. Det har også gjort, at Silkeborg helt fra starten af fik en særlig status, hvorimod sygehuset i Holstebro for eksempel blev lukket, siger Aleksander Aagaard.

VIDEO: I alt var et par tusinder på gaden i Silkeborg mandag.

Politikere skal jo vælges igen

Han peger på, at når en borgergruppe sætter sig i bevægelse, så vender politikerne hver en sten for at se om den beslutning, der er på bordet, nu engang er fornuftig.

Men politikerne er jo også valgt af folket, og det har også noget at skulle have sagt.

- Der er jo folk, der skal vælges igen, så de lytter til deres vælgere og vil gerne imødekomme dem, siger Aleksander Aagaard.

- Så jeg forstår godt, at man kæmper for det, og jeg er sikker på, at det også gør indtryk på det nuværende regionsråd, for man viser jo, at der er stor opbakning til hospitalet. Havde der ikke været en reaktion, så var det nok blevet taget som en accept for besvarelsen, siger Aleksander Aagaard.

VIDEO: Her kan du se hele interviewet med Aleksander Aagaard.

Skal spare 16 millioner kroner

På Regionshospitalet i Silkeborg skal der spares 16 millioner kroner, hvilket både kan medføre længere ventetid og et mindre udbud af operationer. Og det har fået bægeret til at flyde over hos silkeborgenserne. Derfor gik de igen dag på gaden for at råbe politikerne op.

Besparelserne rammer også de andre hospitaler i Region Midtjylland, men ifølge Henning Glerup, overlæge og talsmand på Regionshospitalet Silkeborg, rammes det lokale sygehus i Silkeborg særligt hårdt.

- Det er fuldstændig tosset at lave så store besparelser. Helt at undgå besparelser kan vi nok ikke. Vi vil også godt bære vores rimelige del af besparelserne, men når vi skal spare langt mere end gennemsnittet – det vil vi ikke acceptere, siger han.

Personalet på Regionshospitalet Silkeborg har fået nok af besparelser. Det understregede de tilbage i august i år ved at skrive deres navne på den asfalt, som ledelsen skulle gå henover. Foto: Øxenholt foto

Aksel har demonstreret i 12 år

Den igangværende kamp mod nedskæringer er nemlig bare den seneste i en lang række.

En af dem, der har været med hele vejen, er Aksel Evin Olesen, der er tidligere redaktør på Midtjyllands Avis.

- Det er jo en evig kamp. Men det har betydet, at vi har bevaret vores sygehus, så vi har en meget stor arbejdsplads med 1100-1200 medarbejdere, som er utrolig glade for at være i Silkeborg.

Han er med i en initiativgruppe sammen med mange andre af byens borgere og mener altså også, at de mange demonstrationer har en del af æren for sygehusets overlevelse.

VIDEO: Her kan du se mere om Aksel Evin Olesens mangeårige kamp for sygehuset.

Aksel Evin Olesens kamp for sygehuset startede i 2007, da han var til møde med landets daværende indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, på Christiansborg.

- Han sagde til mig, at hvis jeg ikke tog hjem og passede på, så ville vores sygehus ryge i forbindelse med den nye store sygehusplan, siger Aksel Evin Olesen.

I morgen, tirsdag, skal politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland mødes og debattere budgettet for næste år - og det er formentlig en debat, som silkeborgenserne vil holde et ekstra øje med.