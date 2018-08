Tidligere overvægtige Mathilde om penge til normalvægtige: - helt ude i hampen

Regionspolitiker, Jørgen Winther (V), vil give normalvægtige børn i konfirmationsalderen 22.000 kroner skattefrit for at mindske problemet med overvægt i samfundet.

Læs også Politisk forslag: Giv normalvægtige børn 22.000 kroner

23-årige Mathilde Broberg fra Beder var selv overvægtig i den alder. Hun har i dag vundet kampen mod overvægt, men mener slet ikke, at pengebelønningsmodellen, som Jørgen Winther (V) foreslår, vil virke.

- Det synes jeg simpelthen er fuldstændig ude i hampen, siger Mathilde Broberg, der i dag er vægttabsmentor, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er vejen frem til spiseforstyrrelser, og hvad der ellers hører med. Mathilde Broberg, vægttabsmentor

Mathilde Broberg vejede omkring 80 kilo, da hun blev konfirmeret, og i de efterfølgende år tog hun pludseligt meget på, så hun faktisk endte med at veje 125 kilo.

Hun havde dengang et BMI på 38-40, hvilket er langt over ”normalen” på 20-25, som Jørgen Winthers (V) model vil belønne.

- Hvis du spørger en 13-årig, så vil de sikkert sige mega god idé, men hvis du spørger en, som har været det igennem, så er det ikke vejen frem, siger Mathilde Broberg.

Læs også Aarhus Kommune fraråder badning flere populære steder

Ifølge hende er konfirmationsalderen en særlig følsom periode.

- Det er meget kritisk omkring konfirmationsalderen, hvor piger og drenge bliver meget kropsbevidste, siger Mathilde Broberg og fortsætter:

- Det er vejen frem til spiseforstyrrelser, og hvad der ellers hører med.

Mathilde Broberg vejede omkring 80 kilo, da hun blev konfirmeret, og i de efterfølgende år to hun så meget på, at hun endte med at veje 125 kilo.

Vil måske virke kortvarigt

Mathilde Broberg har tabt sig 63 kilo, så hun i dag vejer omkring 60 kilo. Hun mener, at forslaget er meget kortsigtet over for børn i den alder.

- De vil give det et hak op til konfirmationen, hvorefter de vil have 22.000 kroner at snacke på, siger Mathilde Broberg.

Læs også Charlotte var med til at bekæmpe skovbrande i Sverige: - Støtten var rørende

Hun har været igennem kampen mod overvægt og mener, at der ligger meget mere bag.

- Det ligger meget dybere end bare at tabe sig. Det kan alle, men det handler om en livsstilsomlægning, og det sker ikke ved, at du får 22.000 kroner.