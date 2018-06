Tidligere dømt aarhusianer sigtet for drab i Marokko: Stak ekskone ihjel foran 8-årig søn

En 49-årig dansk statsborger sidder i øjeblikket fængslet sigtet for drab i den marokkanske by Rabat.

For få år siden blev den dansk-marokkanske mand lukket ud fra Psykiatrisk Hospital i Risskov efter en straf for en lignende forbrydelse.

Dommen blev ændret. Så han ikke længere havde en dom til anbringelse. Trine Arngrim, Ledende overlæge, Afdeling R, Psykiatrisk Hospital i Risskov,

Ifølge belgiske medier stak han sin 40-årige belgiske ekskone ned for øjnene af hendes 8-årige søn. Overfaldet skete på åben gade i slutningen af marts, og den 49-årige danske statsborger blev efterfølgende overmandet af folk, der stod i nærheden.

Kvinden, Malahin Ouriagli Adel, blev skilt fra den 49-årige mand i 2017. Hun arbejdede som assistent for en dommer på den belgiske ambassade i Rabat. Den 40-årige kvinde var bange for sin danske eksmand og havde meldt ham for trusler til politiet.

Både Udenrigsministeriets pressetjeneste og den belgiske ambassade i den marokkanske hovedstad Rabat har overfor TV2 ØSTJYLLAND bekræftet sagen.

Stukket ned på åben gade

Det er ikke første gang, at den 49-årige har forsøgt at slå en kvinde ihjel.

Da 2009 var ganske få minutter gammel, stak han sin 27-årige danske ekskæreste ned på åben gade i Aarhus.

Han dukkede pludselig op på fortovet på Nørreport i Aarhus, hvor den danske kvinde stod med sin nye kæreste og sine venner.

Her forsøgte han at dræbe den unge kvinde med stik i kinden, tre stik i brystkassen og et stik i bugen. De mange stik medførte punktering af hendes lunge, læsion af lever og tarm og overskæring af nerver til hendes højre arm.

Den 27-årige danske kvinde overlevede knivoverfaldet med nød og næppe. Omkringstående fik grebet ind og en taxi kom tilfældigvis forbi og fik hende bragt på skadestuen. Ved ankomsten havde hun tabt fire liter blod. Det svarer til cirka 80 procent af hendes samlede blodvolumen.

Hun blev i de efterfølgende måneder opereret 15 gange og var indlagt i mere end fem måneder, hvor hun var i overhængende livsfare.

Flere års chikane

I dombogen fra retssagen fremgår det, at den 49-årige mand i flere år op til overfaldet chikanerede sin danske ekskæreste. Allerede i 2007 kontaktede hun Østjyllands Politi efter at have modtaget trusler fra sin ekskæreste. Han fik et tilhold, som han flere gange overtrådte. Han opsøgte hende på gaden, på hendes arbejde og på hendes bopæl.

Overfaldet kostede den 49-årige en anbringelsesdom på psykiatrisk hospital i Risskov. Dommen var tidsubestemt og blev afsagt i marts 2010.

Dansk statsborer i 2000

Den 49-årige mand er født i Marokko og kom til Danmark omkring 1990, da han var 22 år. Han fik dansk statsborgerskab i 2000. Før han kom til Danmark, arbejdede han flere steder i Europa.

I et par år boede han sammen med en dansk kvinde, som han fik en søn med. I Danmark arbejdede han blandt andet som pædagogmedhjælper og taxachauffør hos Aarhus Taxa.

Vurderes til at være forrykt

Inden retssagen gennemgik den 49-årige en mentalundersøgelse. Heri fremgår det, at han ved den retspsykiatriske undersøgelse bliver vurderet til at være sindssyg.

Der står, at han lider af en forrykthedstilstand med sindssygelige vrangforestillinger af forfølgelseskarakter og uformede hallucinationer.

En psykologisk undersøgelse understøtter, at han er forrykt. Retslægerådet anbefalede derfor en meget langvarig psykiatrisk behandling under indlæggelse for at undgå tilsvarende kriminalitet.

Dom blev ændret

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår den 49-årige mand blev lukket ud igen.

Ledende overlæge på Afdeling R på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Trine Arngrim, kan ikke udtale sig om patienter. Men hun siger om den 49-årige mand:

- Dommen blev ændret. Så han ikke længere havde en dom til anbringelse, siger Trine Arngrim til TV2 ØSTJYLLAND.

Dommer ændrer dom

Hvad begrundelsen var for at lukke ham ud, vil hun ikke uddybe.

Men generelt kan der være forskellige årsager til at personer, der er idømt en tidsubestemt anbringelse på psykiatrisk afdeling bliver lukket ud.

- Det kan være, at overlægen vurderer, at der er grund til at ændre foranstaltningen. Så kan vi anbefale, at dommen bliver ændret til en mildere foranstaltning. På et eller andet tidspunkt er det som regel, fordi vi anbefaler en mildere dom. I meget sjældne tilfælde, bliver vi ved med at skrive, at personen ikke har ændret sig. Så kan dommeren godt gå ind og bestemme det modsatte, hvis der er tale om proportionalitetsprincippet. Som regel vil dommeren følge vores anvisninger, men det er altid dommeren, der bestemmer, siger Trine Arngrim.

Proportionalitetsprincippet betyder, at dommeren sammenligner den tid patienten har været anbragt i psykiatrisk afdeling med den fængselsstraf, som patienten havde fået, hvis han eller hun var rask.