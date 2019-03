Tidligere byrådspolitiker dømt for injurier mod eks-partifæller

Knap to år efter, at eks-byrådspolitiker for Dansk Folkeparti Leif Lund skrev et læserbrev i Midtjyllands Avis om sine tidligere partifæller, er han nu endegyldigt dømt skyldig i injurier.

Fritidsrådet i Silkeborg havde bevilget 29.000 kroner til indkøb af rifler i Knudstrup Skyttekreds som en del af et projekt for børn med ADHD.

Direkte usandheder skal man ikke finde sig i. Samme dag, jeg læste det i avisen, der sagde jeg, at jeg ville kontakte en advokat. Harry E. Madsen (DF), byrådspolitiker, Silkeborg Kommune

Leif Lund skrev i den forbindelse læserbrevet, hvori han beskyldte sine tidligere partifæller Harry Madsen (DF) og Kuno Danielsen (DF) for at være medlem af både Fritidsrådet og Knudstrup Skyttekreds, og at riffel-indkøbet i virkeligheden var blevet godkendt, så de selv kunne få glæde af dem.

Men de to politikere er hverken medlem af Fritidsrådet eller skytteklubben.

- Direkte usandheder skal man ikke finde sig i. Samme dag, jeg læste det i avisen, der sagde jeg, at jeg ville kontakte en advokat. Og det gjorde jeg med det samme, siger Harry E. Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Harry E. Madsen er lettet over, at sagen nu er ovre.

Læserbrevet kom i Midtjyllands Avis i maj 2017, og efter at Leif Lund blev dømt skyldig første gang i byretten i april 2018, er dommen nu stadfæstet af Vestre Landsret i Viborg.

Leif Lund skal betale 12.500 kroner til hver af sine tidligere partifæller.

- Det var jo op til valget, og jeg tror, han ville hive nogle af vores stemmer. Nu vil jeg have mine penge, og så har jeg glemt det, siger Harry E. Madsen.

Han og hans kone har tidligere været medlem af Knudstrup Skyttekreds, men de meldte sig ifølge dem selv ud tilbage i 2003.

Lettet over afslutning

Ikke desto mindre er sejren i retssagen kun et plaster på såret.

Skide være med pengene, hovedsagen er, at vi har fået vores navn renset. Harry E. Madsen (DF), byrådspolitiker, Silkeborg Kommune

- Det har uden tvivl skadet mig, for der er altid nogen, der siger, at der nok er noget om det. Havde jeg ikke kontaktet en advokat, så kunne det have gjort stor skade. Jeg havde intet valg, siger Harry E. Madsen.

Men en sejr er en sejr, og efter knap to år kan alle involverede i sagen puste ud og komme videre.

- Det er selvfølgelig en lettelse, for jeg har nok at spekulere på i mit politiske arbejde. Skide være med pengene, hovedsagen er, at vi har fået vores navn renset, siger byrådspolitikeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Leif Lund sad i det silkeborgensiske byråd for Dansk Folkeparti i 28 år, men kort før kommunalvalget i 2017 meldte blev han sig ud af partiet og blev løsgænger.

Han stiftede partiet Silkeborglisten, men det nye parti fik ingen mandater til valget.

Leif Lund har ikke ønsket at kommentere sagen.