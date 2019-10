Tidligere borgmester truer med at forlade sit parti

Visitranders lukker og slukker til nytår. I stedet for skal VisitAarhus være turistbureau for Randers.

I den forbindelse bliver de fire medarbejdere, der på nuværende tidspunkt er ansat på turistkontoret i Randers, fyret.

Det har fået den tidligere borgmester og medlem af Visitranders' bestyrelse Keld Hüttel op i det røde felt.

Han truer nu med at forlade Socialdemokratiet, som han har været medlem af i 53 år. Truslen skyldes,a at partiet har været med til at træffe beslutningen om lukningen af Visitranders og fyringen af medarbejderne.

Al beslutningskraft bliver taget hen over hovedet på Randers, og det, føler jeg, er en nedprioritering af Randers. Keld Hüttel, tidligere borgmester, Randers

- Man får ingen medlemmer i bestyrelsen og ingen indflydelse. Det vil sige, at al beslutningskraft bliver taget hen over hovedet på Randers, og det, føler jeg, er en nedprioritering af Randers, siger Keld Hüttel til TV2 ØSTJYLLAND.

Keld Hüttel har været medlem af Randers Turistbureaus bestyrelse i 22 år. Han mener, at man burde ansætte nogle af de fire nuværende medarbejdere i VisitAarhus, når turistbureauet i Randers nedlægges.

Hvis ikke det sker, vil han til sin egen store ærgrelse forlade sit parti.

- Det er trist. Det er det eneste parti, jeg har været medlem af, og jeg ved ikke, hvordan det er at være partiløs, siger Keld Hüttel.

Eksisteret i over 100 år

En af dem, der stemte imod sammenlægningen af VisitAarhus og Visitranders, er socialdemokraten Henning Jensen Nyhuus, der i øvrigt også tidligere har været borgmester i Randers Kommune.

Når man tænker på, at turistkontoret i Randers har eksisteret i over 100 år, så bør man sikre, at det sker på en ordentlig måde. Henning Jensen Nyhuus (S), byrådsmedlem, Randers

- Det, at man slet ikke har sikret sine medarbejdere og er nødt til at afskedige dem til nytår, synes jeg ikke er i orden. Når man tænker på, at turistkontoret i Randers har eksisteret i over 100 år, så bør man sikre, at det sker på en ordentlig måde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er endeligt vedtaget, at turistkontoret i Randers lukker, men der er stadig et lille håb for de tidligere ansatte.

- Der skal være nogle forhandlinger undervejs om, hvordan det skal strikkes sammen. Dér tror jeg, at man lytter til en gammel borgmester, siger Henning Jensen Nyhuus.

Stadig muligheder

Steen Bundgaard er også medlem af Socialdemokratiet i Randers. Han ærgrer sig over Keld Hüttels udmelding.

Det er jeg da ked af, hvis det bliver enden på hans karriere i socialdemokratiet, som har været stor og flot. Steen Bundgaard (S), byrådsmedlem, Randers

- Det er jeg da ked af, hvis det bliver enden på hans karriere i Socialdemokratiet, som har været stor og flot, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Til Randers Amtsavis siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at kommunen vil sørge for den nødvendige økonomi til afviklingen af Visitranders på en ordentlig måde, herunder at der kan betales løn til medarbejderne i deres opsigelsesperiode.

Men der er ikke tale om en såkaldt virksomhedsoverdragelse, og derfor kan kommunen ikke bestemme, at medarbejdere fra Randers skal ansættes i VisitAarhus.

Han siger samtidig, at der er muligheder for medarbejderne i Randers.

- Der bliver en særlig Randers-medarbejder, som skal arbejde i Aarhus, på Djursland og i Randers, og så bliver der en gæsteservice-funktion i Randers, som skal aftales mellem VisitAarhus og Business Randers, og i den forbindelse kan man sagtens forestille sig, at der vil være medarbejdere, der kan komme i spil til de stillinger. Men det er ikke et vilkår i vores aftale, forklarer Jesper Kaas Schmidt til Randers Amtsavis.