Tidligere AGF-træner bliver sportsdirektør i Vendsyssel

Superligaklubben Vendsyssel FF har ansat Glen Riddersholm som sportsdirektør.

Det meddeler fodboldklubben fra Nordjylland på sin hjemmeside.

Mogens Krogh stopper i jobbet ved udgangen af oktober.

Glen Riddersholm var i 2015 cheftræner for FC Midtjylland, da klubben vandt sit første DM-guld.

Her ses Glen Riddersholm under en kamp mod Silkeborg, da han var træner for AGF. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Siden var han træner for AGF, hvor han endte med at blive fyret.

- Det er et scoop, at vi i Vendsyssel FF kan tiltrække så stor en kapacitet som Glen Riddersholm, og vi er stolte af, at han har valgt os, siger Vendsyssels bestyrelsesformand, Jacob Andersen.

- Valget faldt på Glen, fordi han er en stor fodboldkapacitet og har vist, at han kan føre et hold til tops.

- Han kender gamet indefra qua sin tid som cheftræner i både FC Midtjylland og AGF, og vi ser ham som en god sparringspartner for vores unge trænerteam.

- Samtidig har Glen et godt kendskab til talentnetværket i Danmark, da han tidligere har været U17-landstræner for Danmark, siger formanden.