Tidligere AGF- og SIF-profil trives i Norge: Godt med en ny start

Det så egentlig rigtig fornuftigt ud på den aarhusianske midtbane for Daniel A. Pedersen i dette forår. Masser af spilletid og gode resultater blev det til, men alligevel nåede han og klubben ikke til enighed om en kontraktforlængelse.

Det udnyttede den hårdtarbejdende midtbanemand til at skifte til udlandet, og her faldt valget på norske Lillestrøm SK.

- Da det faldt til jorden med AGF, så havde jeg mest lyst til at prøve noget helt nyt i stedet for at tage en ny klub i Danmark. Jeg ville gerne prøve mig af i et nyt land og i et nyt miljø, hvor folk ikke rigtigt vidste noget om mig, fortæller Daniel A. Pedersen til Skipperligaen.

Og netop det med at prøve at være et helt nyt ansigt har tiltalt den 26-årige fodboldspiller.

- Det har været fedt. Det er altid godt at få en ny start og få friske øjne på én. Det er også med til at udvikle dig. Jeg har fået en træner (Jörgen Lennartsson, red.), som selvfølgelig har set mig spille før, men som ikke rigtigt kender mig personligt og på træningsbanen. Og han er med til at rykke mig i forhold til, hvordan jeg skal udvikle mig og hvad jeg gør godt.

Kastet for løverne med det samme

Daniel A. Pedersen rykkede til Norge i begyndelsen af august, men det var slet ikke meningen, at han skulle i kamp så hurtigt, som det blev tilfældet.

- Jeg havde gået i to måneder uden at røre en fodbold, så jeg trængte lige til at komme i gang. Og det var egentlig meningen, at jeg kun skulle have 15-20 minutter i de første kampe, jeg var med i.

Men en Lillestrøm-udvisning i første kamp efter skiftet betyder, at Daniel A. Pedersen blev kastet for løverne allerede i pausen. Og siden da har han fået fuld spilletid i samtlige ligakampe.

Ligger i den kedelige ende

Lillestrøm SK ligger i øjeblikket på 13.-pladsen ud af 16 hold i den bedste norske række. Der mangler seks runder, og Kanarifuglana, som klubben kaldes, har blot to point ned til nedrykning.

- Målsætningen lige nu er at redde os i Eliteserien. Man kunne godt mærke, da jeg kom til klubben, at de havde været igennem meget med trænerfyring og nogle halvsløje resultater. Så det har ligesom skulle bygges op, og det synes jeg, vi er godt på vej til.

Højtråbende fans

Selvom den tidligere AGF'er har oplevet mange tilskuere på Ceres Park, så er der endnu mere pakket og intenst på hjemmebanen Åråsen Stadion, hvor der er plads til 12.250 tilskuere.

- Vi har en sindssygt god fanskare, som råber rigtigt højt. Da vi spillede rivalopgør mod Vålerenga på hjemmebane, der var der over 10.000 tilskuere. Det er et lukket stadion, så atmosfæren der var helt fantastisk.

- De forskellige hold i Norge har en sang, som altid bliver spillet, når man går ind på banen. Og det giver lidt gåsehud, når hele stadion begynder at synge Lillestrøm-sangen, når vi kommer på banen, siger Daniel A. Pedersen.

Se hele interviewet med Silkeborg-drengen fra Skipperligaens Facebook-side herunder, hvor han også fortæller mere om sin nye klub og om niveauet i den norske Eliteserie.