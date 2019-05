Ti års svømmekamp ender lykkeligt

Det har krævet en ihærdig indsats for folkene bag Lystrup Svømning, men nu er de ved at være i mål. For knap ti år siden begyndte kampen for at få renoveret og udvidet klubben. Nu får de også støtte fra kommunen, så byggeriet kan sættes i gang.

Læs også Millioner på vej til udbygning af populær svømmehal

- Det er mega fedt, at vi får mulighed for at få mange flere medlemmer, og at flere får mulighed for at svømme uanset alder, siger en af klubbens instruktører Amanda Heinsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det bliver rigtigt, rigtigt godt. Kasper Møller Lee, daglig leder, Lystrup Svømning

Lystrup Svømning er landets næststørste svømmeklub med næsten 5.000 medlemmer. Foreningen vil blandt andet gerne have et varmtvandsbassin, som de i høj grad savner i Aarhus. Derudover vil de lave et interaktivt miljø med blandt andet fitnessredskaber både i vandet og på land.

Helle Olin og Amanda Heisen er svømmeinstruktører i Lystrup Svømning. De tror, at klubben vil kunne tiltrække flere medlemmer, når der bliver udvidet.

Klubben har selv skaffet lidt over fem millioner kroner, og nu giver Aarhus Kommune knap 12 millioner kroner i alt. En af dem, der er gået forrest i kampen, er formand Camilla Jørgensen.

Læs også Gods vil etablere begravelsesplads i skoven

- Det betyder rigtigt meget. Vi har næsten 5.000 medlemmer, og det betyder også, at der er mange, der ikke bor i Lystrup, som svømmer her. Det betyder, at vi nu får et center, der samler svømmeaktiviteter og landaktiviteter, og som samler folk i lokalsamfundet, siger Camilla Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor opbakning

Hun glæder sig over den store opbakning fra lokalområdet, som både har støttet projektet økonomisk og med frivillig hjælp til forskellige arrangementer.

- Jeg ville jo aldrig kunne gøre det her alene. Jeg kan holde sammen på det, skabe glæde og motivere, men der er jo nogle, der skal have lyst til at være med i det. Det er den opbakning, der gør, at det kan fungere, siger Camilla Jørgensen.

Sådan kommer området omkring det nye svømmecenter til at se ud. Illustration: Lystrup Svømning

Ud over svømmefaciliteterne skal der også bygges nye omklædningsrum, ny foyer og et sansemotorisk område. Og det giver nogle helt nye muligheder, lyder det fra den daglige leder i foreningen.

Læs også Museum frygter for uerstattelige tab under dårlige forhold

- Bare det at vi får et helt nyt varmtvandsbassin, det kommer til at tiltrække folk fra hele Aarhus Nord. Det giver os mulighed for at nå nogle helt nye målgrupper og skabe nye aktiviteter. Så det bliver rigtigt, rigtigt godt, siger daglig leder Kasper Møller Lee.

Støtte fra idrætspulje

Pengene kommer blandt andet fra kommunens idrætspulje, som i alt støtter med 8,7 millioner kroner. Fra et af byrådsmedlemmerne er der respekt for det arbejde, som foreningen har gjort.

- Det er så flot, når et lokalsamfund på den måde står sammen om at samle en masse penge og kræfter for at skabe et godt miljø. Der er ingen tvivl for os om, at det her er en svømmeklub, der virkelig gerne vil, og de har brug for større faciliteter, siger byrådsmedlem Mette Bjerre (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Projektet koster i alt omkring 35 millioner kroner. Efter planen begynder byggeriet senere i år.

Læs også Dagtilbudsleder skriver til forældre efter skræmmende afsløringer