Thor kom helt tæt på en slange til sommerlejr for udsatte børn

Slangen snoer sig rundt om armen på Thor Christian Gyldvig. Han har nemlig fået lov til at komme helt tæt på dyrene i Ree Park ved Ebeltoft, ligesom de andre børn, der er med Blå Kors på sommerlejr.

- Dyrene er helt klart det fedeste ved at være her. Nogle af dem er bare mega cool, siger lejrdeltager Thor Christian Gyldvig.

Sommerlejren er arrangeret af Blå Kors og har til formål at give nogle gratis og mindeværdige oplevelser til nogle af de børn og unge, som ellers ikke ville have mulighed for at komme på ferie.

- Det giver dem noget at snakke om, når de kommer tilbage i skolen efter ferien. Det er altid træls at være den, der ikke har været nogen steder, for alle andre kommer hjem og har noget at fortælle, siger Jennifer Hansen, der er lejrchef hos Blå Kors Ferielejre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skaber nye venskaber

Det er ikke kun dyrene, der har fanget Thor Christian Gyldvig opmærksomhed. Han er nemlig også faldet i snak med de andre børn på sommerlejren.

- Vi går rundt sammen, snakker og gør alle mulige ting. Jeg kan rigtig godt lide at få venner, for jeg har ikke så mange. Og der er rigtige gode chancer for at få venner her, siger han.

Ifølge lejrchefen er det guld værd, at børnene gennem oplevelserne på sommerlejren får et dannet et fælleskab med hinanden.

- Det giver en følelse af, at man ikke er alene. At der er nogle børn, der er i samme båd som dem. Og det er meget vigtigt, for nogle af dem render måske rundt derhjemme uden at have nogen venner, som de kan relatere på samme måde, som de kan her, siger Jennifer Hansen.

Thor Christian Gylvig er da heller ikke i tvivl om, at han foretrækker sommerlejren med Blå Kors fremfor en hel ferie derhjemme.

- Hvis jeg havde været hjemme, så havde jeg nok bare siddet med min telefon alene. Det er meget bedre her, for her får man nogle venner, siger han.

Udover turen til Ree Park er der også planlagt et besøg i Djurs Sommerland i løbet af ugen, og det ser Thor Christian Gyldvig særligt frem til.

- Så skal jeg prøve alt muligt. Noget, som jeg i hvert fald skal prøve, er Juvelen. Jeg har prøvet den én gang før, og den er mega sjovt, siger han.