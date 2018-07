Thomas og Lars har købt bus fra 1988: Nu sætter de den i stand

- Man kan selv vælge, om man vil kalde os nørd, tosser eller entusiaster. Det er vel et spørgsmål om temperament, siger Thomas Bruun fra Galten.

En af delene er han i hvert fald. Sammen med kompagnonen Lars Olsen har han nemlig købt en gammel bus fra Aarhus Sporveje, som de er i fuld gang med at sætte i stand.

- Det er jo hele fornemmelsen, lyden af motoren og duften. Altså det er jo en rigtig bus, siger Thomas Bruun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Du må heller ikke brænde af, selvom det begynder at regne

Bussens historie strækker sig tilbage til 1988, hvor den blev lavet på Dansk Automobil Byggeri (DAB). Det var en busfabrik i Silkeborg, der lavede busser helt frem til 2004.

Og for de to pensionerede buschauffører rummer den også en god portion historie.

- Den her bus har jeg faktisk været med til at skifte motor på, da jeg var i lære hos sporvejene i 1994. Det er nok bare gammel nostalgi, men jeg kan godt lide gamle maskiner og motorer, siger Lars Olsen fra Hasselager.

- Det specielle ved Aarhus Sporveje busserne fra dengang er, at man steg ind af bagdøren og gik ud af fordøren. Og det gjorde man faktisk kun i Aarhus og Odense, siger Thomas Bruun.

Det seneste års tid har Thomas Bruun og Lars Olsen sammen med yderligere to busentusiaster arbejdet på at forvandle bussen fra et gammelt vrag til en flot og istandsat veteranbus.

Planen er, at den skal bruges ved forskellige arrangementer for veteranbiler og busser.

Adskiller sig fra nutidens busser

Selvom bussen har samme karakteristiske gule farve, som busserne har i dag, så adskiller den sig alligevel markant fra de busser, der kommer rullende hen af de aarhusianske gader her 30 år senere.

- Det specielle ved Aarhus Sporveje-busserne fra dengang er, at man steg ind ad bagdøren og gik ud ad fordøren. Og det gjorde man faktisk kun i Aarhus og Odense, siger Thomas Bruun.

Det er jo hele fornemmelsen, lyden af motoren og duften. Altså det er jo en rigtig bus. Thomas Bruun, bus-entusiast

Veteranbussen har også fanget Sporvejsmuseet på Sjællands opmærksomhed. De kom på besøg tirsdag for at se nemmere på den.

- Det er jo altid sjovere at kunne se og røre ved tingene selv. Det der med at se billeder, det er jo sjovt nok, men det er altid sjovere at komme ud og opleve duften, sætte sig i de gamle sæder og mærke komforten fra dengang, siger Morten Egeskov Storgaard, der er buschef hos Sporvejsmuseet, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Den her bus har jeg faktisk været med til at skifte motor på, da jeg var i lære hos sporvejene i 1994. Det er nok bare gammel nostalgi, men jeg kan godt lide gamle maskiner og motorer, siger Lars Olsen fra Hasselager.

Thomas Bruun håber på, at de med deres bus kan være med til at bevare et stykke af historien.

- Det føles på en måde, som nutid når man kigger på den nu, men om 50 år så er der sket så meget med busser, at den kommer til at føles meget gammeldags, siger han.

Læs også Gamle madvarer og snavs i fem østjyske Domino's Pizza-restauranter