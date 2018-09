Blachman om ordblindhed: - Det er en kæmpe gave

Den Internationale Ordblindeuge er godt i gang, og lørdag var omkring 2000 ordblinde samlet i Horsens Statsfængsel, hvor de deltager i et løb, der skal samle penge ind til ordblinde børn og unge.

Pengene til de ordblinde bliver samlet ind gennem det tilmeldingsgebyr, som løberne har betalt, og så er der nogle sponsorer, der også har hjulpet til. Men pengene er ikke den eneste fordel ved arrangementet.

Den ordblinde er ikke bange for at begå fejl, så jeg mener, at vi kan lære enormt meget af de ordblinde. Thomas Blachman, Ordblind

- Det er også for at nedbryde det tabu, der er omkring at være ordblind. Det er faktisk slet ikke så farligt, og man kan meget mere, end man lige tror som ordblind, ligesom man kan meget mere, end man lige tror i forhold til løb og motion, siger Tine Bruhn Sørensen, der er tovholder på Ordblindeløbet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og den besked er gået rent igennem hos de ordblinde. Selvom det kan føles som udfordring at have svært ved at læse, er der måske endda fordele ved det.

2000 ordblinde var til stede i Horsens Statsfængsel, hvor løbet foregik.

- Jeg synes, det er en kæmpe gave. Vi ser muligheder i alle mulige ting, fordi vi er vant til at bygge sætninger færdige, fordi vi hele tiden leder efter mening i noget, der ikke giver mening. Vi lærer at forstå det abstrakte, siger Thomas Blachman, der er bedst kendt som dommer i talentshowet X Factor, men altså også selv er ordblind.

Man skal tro på det

Til løbet kunne man løbe et væld af forskellige distancer, lige fra 2,5 kilometer og til et maraton. Men det handler ikke om, hvor langt man løber, det handler om at gøre sit bedste. Og det gjorde ordblinde Nicklas Andersen lørdag eftermiddag.

Engang troede jeg faktisk ikke på, at jeg rigtig kunne noget, fordi jeg havde svært ved alting. Men så jeg fik min lærer, som hjalp mig rigtig meget. Nicklas Andersen, Løber til Ordblindeløbet

- Hvis du tror på dig selv, så kan du det. Engang troede jeg faktisk ikke på, at jeg rigtig kunne noget, fordi jeg havde svært ved alting. Men så jeg fik min lærer, som hjalp mig rigtig meget. Hun hedder Mie, og hun løber også med os. Hun har hjulpet mig meget, og det er jeg stolt over, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter at have fået den rette hjælp har Nicklas Andersen langsomt fået mere og mere selvtillid og mindre og mindre ordblindhed. I dag kan han næsten læse, som om han ikke var ordblind overhovedet, men alligevel er der måske noget, han skal huske fra dengang, det hele var svært.

- Den ordblinde er ikke bange for at begå fejl, så jeg mener, at vi kan lære enormt meget af de ordblinde. Vi skal give dem den tillid, der bliver til selvtillid, siger Thomas Blachman til TV2 ØSTJYLLAND.