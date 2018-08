Thomas Bjørn på hjemmebane i Silkeborg: - Det er specielt

De kommende dage lægger Silkeborg græs til den store golfturnering ’Made In Denmark’.

Thomas Bjørn, som er Ryder Cup-kaptajn, er på hjemmebane, når han skal spille til golftuneringen ’Made In Denmark’.

- Det gør det specielt, at det er et sted, hvor man er vokset op, et sted som altid har været ens barndomshjem, og det er den bane, som man har løbet rundt på som barn, fortæller Thomas Bjørn.

Det er ikke kun fordi, at det er hans barndomsby, at han synes godt om, at tuneringen er i Silkeborg.

- Som helhed synes jeg, at det er fantastisk, at man prøver kræfter med noget nyt. Den skal leve sit eget liv i Silkeborg og skabe sin egen turnering her, fortæller han.

Lille Bjørn og Store Bjørn

Udover selv at skulle spille har han været med til at designe to af de huller, der er på banerne - Lille Bjørn (hul 6) og Store Bjørn (hul 7).

- Der skulle laves om på hullerne, og så blev jeg spurgt, om jeg ville være med i den proces. Som helhed har man en golfbane i Silkeborg, som holder høj international klasse, og det har ikke noget at gøre med de 2 huller – men alle 18 huller, siger han.

Thomas Bjørn synes, at det er fantastisk, at golftuneringen er i Silkeborg i år. Foto: Scanpix - Henning Bagger

Danmark på den internationale scene

Golfbanen i Silkeborg er anderledes fra mange af de internationale baner.

- Det er en fantastisk golfbane. Man skal tænke en lille smule mere over det, blandt andet fordi det er mere tæt og intimt inde mellem træerne, end det er andre steder.

- Spillerne kommer til at se en by og et område, der er mere nede på jorden i forhold til, hvad man er vant til.

For ham at se er det et bevis på, at Danmark kan være med på den store internationale scene.

- Gennem sådan et arrangement viser vi, hvad vi kan gøre, når vi står sammen om ting. Som helhed passer det ind i en god måde at være dansker på. Vi beviser, at vi kan være med på den helt store internationale scene med events.