Thanksgiving: Hør, hvad østjyderne er taknemmelige for

Valentines Day, Halloween og Black Friday. Flere og flere amerikanske mærkedage er med tiden kommet til Danmark, og i dag er det så blevet Thanksgiving.

Thanksgiving bliver fejret den fjerde torsdag i november, og på den dag mødes amerikanerne for at spise kalkun, se amerikansk fodbold og være sammen med den nære familie. Det hele handler om taknemmelighed – og derfor gik vi i dag på gaden for at høre, hvad østjyderne er taknemmelige for.

- Jeg vil gerne sige tusind tak til min søde mand. Han er der altid for mig, og han var været en stor, stor hjælp for mig sidste sommer, imens jeg var indlagt i temmelig lang tid på sygehuset, siger Tove Oxholm fra Skanderborg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg er taknemmelig, fordi jeg har det godt. I Odder har jeg startet en vågegruppe, og vi har lige fået en donation fra Tryg-fonden, og det vil jeg gerne takke dem for. Det er ikke bare mig, der får noget ud af det, det er også de borgere, vi skal ud og våge for i deres sidste tid – og deres pårørende, siger Henny Hove fra Skanderborg.

- Jeg vil gerne sige tak til min mor og søster. Min mor er altid glad og hjælper mig med alting. Hvis jeg skal lave lektier eller sådan noget, så kommer hun altid og støtter mig og siger, at jeg nok skal klare det. Og det er jeg taknemmelig for. Hun er der altid for mig, og det er jeg bare glad for, siger 15-årige Jonas Muldbjerg fra Hørning.

De seneste år har flere amerikanske traditioner vundet indpas i Danmark. Her kan du se et overblik over nogle af dem.

Kolonisterne takkede Gud

Det er nok gået de færrestes næse forbi, at det i morgen er Black Friday. En dag med masser af tilbud til de shoppe-glade typer. Black Friday ligger altid fredagen efter Thanksgiving.

Men hvis man spørger østjyderne, hvad Thanksgiving egentlig er, bliver svaret lidt mere tøvende.

- Det er nok en dag, der er gået forbi næsen på mig. Det er ikke en dansk dag i hvert fald. Det er ikke noget, jeg ved noget om, siger Henny Hove til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det betyder meget i USA, og derovre siger man tak til sin familie og hinanden. Det er vist også noget med noget mad – noget banana cream pie og nogle andre ting, siger Johanne Skovmose Langagergaard fra Galten.

- Det er hvor du spiser mad med din familie, er det ikke? Og nyder at være sammen med din familie? Det er også vigtigt – uden min familie ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, siger Jonas Muldbjerg fra Hørning.

Den første Thanksgiving-agtige fester blev holdt i USA tilbage i 1600-tallet, hvor kolonisterne takkede Gud for en vellykket høst. I 1863 blev selve Thanksgiving-dagen gjort til en national helligdag.

Og lad os da lige tage et par taknemmelige østjyder mere med:

- Tak til Finn Lykkeby. Det er en af mine rigtigt gode venner. Han gør alt muligt for mig. Nu er jeg efterhånden gået hen og bliver 94, og hvis der er det mindste, så kommer han og fruen og hjælper med hvad som helst. Det er nogle fantastiske mennesker, siger Poul Pedersen Knudsen fra Skanderborg.

- Jeg vil gerne takke mine kollegaer for, at vi altid har en god hverdag i den vuggestue, jeg arbejder i. De har taget så godt imod mig og sørger for, at vi har et godt kollegaskab sammen. siger Johanne Skovmose Langagergaard fra Galten.