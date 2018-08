Test dig selv: Kender du den gamle, danske sangskat?

”Drømte mig en drøm i nat

om silke og ærlig pæl,

bar en dragt så let og glat

i solfaldets strålevæld

-nu vågner den klare morgen" "Drømte mig en drøm" - Nordens ældst kendte folkevise med noder

Sådan lyder en af de kendte, gamle, danske viser. Og dem er der mange af. Men viserne får ikke lige så meget opmærksomhed som kendte popsangere som Justin Bieber eller Beyonce. Og dét ærgrer Niels Skouby, skipper ved Visens Skib.

Jeg synes, det er så vidunderligt med gamle, danske viser, og det er meget vigtigt, at man ikke glemmer dem. Annette Brædstrup, gæst, Knebelsbro Havn

- Viser er en kunstart, der stadig findes. Den stoppede ikke i 1920, siger han. Og det er sangeren, Leni Petersen helt enig i:

- Problemet i Danmark er, at der ikke er det forum, som der er i de andre nordiske lande. Det vil sige, at sangskrivere, som kan noget, vælger at skrive på samme måde, fordi medierne ellers ikke vil give dem plads i rampelyset. Justin Bieber kan godt lave gode sange, men han kan jo ikke fortælle dig nogle fortællinger på dit eget sprog. Det kan han ikke, siger Leni Petersen, sanger i Visens Skib.

Leni Petersen og Niels Skouby mener, at viserne ikke får nok plads hos medierne.

Hvad foretrækker du? Justin Biebers sang, Sorry, eller Nordens ældste, kendte folkevise med noder: Drømte mig en drøm i nat? Genopfrisk sangene herunder:

Husk, hvem du er

Selvom Leni Petersen mener, at en masse popmusik i dag tager al rampelyset og publikum fra de gamle viser, så tyder det dog på, at der stadig er østjyder, der værdsætter viserne højt. En af dem er Annette Brædstrup, der er mødt op flere år i træk, og derfor mødte hun naturligvis også op som gæst på Knebelsbro havn i går.

Masser af mennesker var mødt op for at høre de forskellige viser.

- Jeg synes, det er så vidunderligt med gamle, danske viser, og det er meget vigtigt, at man ikke glemmer dem. Det er en tradition, og nogle af viserne er ældgamle fortællinger, som har været i flere hundrede år i Danmark og i Norden, siger hun.

Hun mener, det er vigtigt, at vi husker, hvem vi er, og der er gode fortællinger og historier samt gammel kultur i det. Og dét er en berigelse, man ikke må gå glip af, mener hun.

Føler sig hjemme på dansk

En af de sangere, der sejlede med Visens Skib dette år, er Mette Damgaard, hvis interesse for de gamle viser startede for mange år tilbage – hun voksede op i en familie, hvor de sang fællessang hver dag, og hun elskede at synge i højskolesangbogen. Derudover har hun også sunget i kor i lang tid.

Sådan så det ud, da bandet optrådte på Knebelsbro Havn.

- For tyve år siden meldte jeg mig så ind i Visens Venner, hvor jeg mødte arrangøren af Visens Skib. Så da de startede det op, meldte jeg mig til at være med, siger hun.

Justin Bieber kan godt lave gode sange, men han kan jo ikke fortælle dig nogle fortællinger på dit eget sprog. Leni Petersen, sanger i Visens Skib

For hende betyder det noget, om man synger på dansk eller engelsk. Hun føler sig mere hjemme på dansk, og så rammer ordene også dybere på end måde, engelsk ikke kan, mener hun.

Det er lidt forskelligt, hvilke musikere der sejler med Visens Skib - det skifter nemlig år for år, men dette år bød det blandt andet på sangerinderne Mette Damsgaard og Leni Petersen. Knebelsbro var nummer 32 og det sidste stop for Visens Skib, som har optrådt på forskellige danske havne fra Nyborg på Fyn til Snaptun Havn i Hedensted. De optræder både med gamle og nye viser.

