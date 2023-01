Test af solkur: Spray gemte på ubehagelig overraskelse

- Du aner ikke, hvad der er i, hvem, der har fremstillet det eller under hvilke hygiejniske forhold. Solkur er ikke et godkendt lægemiddel, så lad være med at tage det, siger enhedschef i lægemiddelstyrelsen Jeanne Majland.

Og for nogle er den rette kulør så vigtig, at de er villige til at eksperimentere med såkaldt medicinsk solkur, selvom det frarådes af myndighederne.

Hun bakkes op af Peter Hindersson, der er ledende overlæge på Klinisk biokemisk afdeling på regionhospital Nordjylland.

- Det største problem er, at de her ikke-godkendte lægemidler produceres under ukontrollerede omstændigheder. Det kan betyde, at vi behandler os med stoffer, som er nogle helt andre end dem, der står på mærkaten, siger han.

En ubehagelig overraskelse

TV2 ØSTJYLLAND har købt en solkur på nettet og afleveret det, vi har fået tilsendt, til Peter Hindersson.

Han skal teste, hvad det indeholder, og om det rent faktisk er Melanotan II, vi har fået tilsendt.

- Selve ampullerne er professionelle, men det, man kan bemærke, er, at det kun er det sterile vand, som man skal bruge til at opløse produkterne i, som faktisk er mærket. Resten er ikke, og det er en alvorlig fejl ved det her produkt, siger Peter Hindersson.