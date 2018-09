Telefontyv gættede mobilkode: Private billeder misbrugt

Du hører det måske ofte. Du skal sørge for at lave svære koder til din telefon og computer, så den ikke er til at gætte for fremmede. Det oplevede en kvinde, da hun glemte sin telefon i en bus.

- Hun glemmer eller taber sin mobiltelefon i en bus, og efterfølgende kan hun konstatere, at nogen har fået adgang til hendes private billeder og videoer. De har oprettet falske profiler og lagt hendes private billeder ud, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgerne skal være ekstra opmærksomme, når de opretter en kode Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politi

Kvindens pinkode til telefonen var ifølge politiets døgnrapport for simpel til, at den ikke kunne gættes af en anden.

- Noget af det vi gerne vil fortælle, det er, at borgerne skal være ekstra opmærksomme, når de opretter en kode, den skal være svær for andre mennesker at gætte, fortæller Jakob Christiansen.

