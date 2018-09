Teknologien hjælper demensramte Jørn til en mere værdig og selvhjulpen hverdag

En enkelt påmindelse kan være med til at give mere indhold i livet for demente og deres pårørende.

Med lidt hjælp fra moderne teknologi som en smartphone og et intelligent ur er hverdagen for 60-årige Jørn Mortensen og hustruen Susanne Mortensen nemlig blevet meget lettere - på trods af at Jørn både lider af Parkinson, sukkersyge og demens.

- Jeg glemmer nogle ting. Det siger de i hvert fald her i huset. Det kan godt ske, at jeg måske ikke selv lægger mærke til det, siger Jørn Mortensen.

Hjælpemidlerne gør, at vi kan blive sammen i længere tid Susanne Mortensen

Han fik konstateret demens for to år siden i en alder af kun 58 år. På grund af sygedommene skal Jørn Mortensen tage medicin 10 til 15 gange dagligt.

- Vores liv er blevet anderledes på grund af demenssygdommen. Det er mig, der skal tage mig af rigtig mange af de ting, som vi før var to om at tage os af, siger Susanne Mortensen.

Giver mere frihed

Jørn Mortensen har fået bevilliget en særlig smartphone af Odder Kommune, som hedder DoMyDay. I forhold til for eksempel en Iphone er den nemmere, enklere og mere tilpasningsvenlig for demensramte.

Telefonen DoMyDay hjælper Jørn Mortensen med at klare dagligdagen.

Og med den nye teknologi i hånden er hverdagen gjort en del nemmere for ægteparret og givet Jørn Mortensen en mere værdig og selvhjulpen hverdag. Ud over smartphonen har Jørn også fået en række andre hjælpemidler i hjemmet.

- Han (Jørn, red.) kan selv klare at holde sine aftaler, han kan selv klare at komme ud af sengen og klare toiletbesøgende på grund af hjælpemidlerne. Og han får sin medicin på de rigtige tidspunkter, fordi ur og telefon kommer med alarmer, fortæller Susanne Mortensen.

Jørn Mortensen skal tage medicin 10-15 gange dagligt. Ur og smartphone minder ham om det og hjælper ham gennem det.

Gps giver tryghed

Hun arbejder fortsat fuldtid, og derfor giver det en tryghed, at hun altid kan holde styr på, hvor hendes mand er henne via telefonens gps-system.

- Det giver mig en ro, så jeg ikke skal være bekymret for, om han overhovedet er kommet med bussen fra Odder, eller om han stadig sidder nede på banegården og venter på, at der skal komme en bus, siger Susanne Mortensen.

De teknologiske hjælpemidler sikrer, at hun kan fortsætte på arbejdsmarkedet, at de to har udsigt til at kunne bo sammen længere, og så giver de Jørn Mortensen mere selvstændighed.

- Hjælpemidlerne gør, at vi kan blive sammen i længere tid, siger Susanne Mortensen.

Udover at det er en betydelig økonomisk gevinst for Odder Kommune med velfærdsteknologierne, er det en lige stor gevinst for borgerne, mener Rita Ernstsen, der er velfærdsteknologisk konsulent i Odder Kommune.

- Det giver den enkelte borger større frihed, den enkelte borger bliver mere selvhjulpen og får dermed også en større glæde. Hvis man lever med en sygdom eller en funktionsnedsættelse, så ville vi alle gerne kunne klare os selv i så langt tid som muligt. Og her, hvor der er tale om et ægtepar, så kan de blive ved med at være ægtefolk, og det er der stor værdighed i, siger Rita Ernstsen.