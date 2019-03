Teknologi i børnehøjde: Skoleelever har fået et nyt fag

Hvordan er internettet bygget op, hvordan kan vi sende noget over afstand, og hvordan begår vi os helt generelt i et digitalt samfund?

Det kan måske være svært at forstå, hvis man kun er 7 år og går i 1. klasse.

Netop derfor har en række skoler i hele landet fået et nyt fag på skoleskemaet. Én af dem er Østervangskolen i Hadsten.

Jeg har oplevet begejstrede lærere og elever, der har kastet sig ud i faget med arme og ben Merete Riisager (LA), undervisningsminister

Her har to 1. klasser siden begyndelsen af marts haft faget ’Teknologiforståelse’ på skemaet to timer i ugen. Faget skal gøre eleverne klogere på, hvordan de kan forstå, skabe og handle i et digitaliseret samfund.

- Det er en forståelse af alt det, der omgiver os. Eksempelvis at der er en robot inde i vores køleskab. Det er jo fremtiden, og de skal have den her forståelse af teknologien, og de ting de bruger og sidder med hele tiden, siger formand for skolebestyrelsen på Østervangskolen, Trine Møller Andersen.

Undervisningsministeren håber, at børnene, ved hjælp af det nye fag, kan lære at mestre teknologien, når de bliver ældre.

Det er undervisningsministeriet, der har sat faget på skemaet i en forsøgsordning. Ud af 140 ansøgninger er 46 skoler blevet udvalgt.

Udbredes til resten af landet

Mandag besøgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) Østervangskolen for at se, hvordan det går med det helt nye fag.

Der er også negative elementer, og det skal vi lære vores børn Merete Riisager (LA), undervisningsminister

- Jeg har oplevet begejstrede lærere og elever, der har kastet sig ud i faget med arme og ben. Når vi er færdige med det her forsøg, skal det udbredes til alle elever i hele Danmark, så de ikke kun bliver brugere af teknologi, men også kan lære at skabe, kritisere og forstå teknologi, siger Merete Riisager.

Eleverne skal også lære at være kritisk over for teknologi i det nye fag.

Det nye fag har også sat perspektiv på læringen i klasse lokalet.

- Det giver en ændrende elev- og lærerrolle. Læreren behøver ikke have svaret, men derimod finder læreren svaret sammen med eleverne, siger Anne Ørskov, der er underviser i teknologiforståelse.

Teknologiens negative sider

Og selvom det kan være sjovt og anderledes at lege med teknologien, skal børnene også lære de mindre positive sider.

- Børnene skal ikke kun blive brugere af teknologi men også lære at skabe, kritisere og sætte grænser for teknologien. Teknologi er en præmis for os alle sammen. Der er også negative elementer, og det skal vi lære vores børn, siger Merete Riisager (LA).

Forsøget med teknologiforståelse omfatter syv østjyske skoler og løber over tre år.