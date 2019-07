Teknikken driller fortsat: Letbanen håber på snarlig afklaring

Mandag har Aarhus Letbane været plaget af problemer med fjernstyringssystemet.

Det betyder, at der hele mandag morgen og formiddag ikke har kørt nogen letbanetog overhovedet. Ved middagstid kunne de første letbanetog så begynde at køre på strækningen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital, mens der hverken har været kørsel mod Odder eller Grenaa hele dagen.

Letbane-direktør Michael Borre håber, at man i løbet af mandag aften kan komme tilbage til normal drift.

- Vores leverandør tror, at de nu har fundet fejlen og ved, hvad der skal gøres for at løse problemerne. Det tager formentlig et par timer at få styr på det, og så håber jeg, at vi kan begynde at køre i løbet af aftenen eller senest i morgen tidlig, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Letbanen-strækningen til Grenaa blev officielt indviet 12. maj, hvor et særtog kørte fra Aarhus klokken 10.05 og ankom til Grenaa klokken 12.40.

Må ikke ske igen

Han fortæller, at når problemerne med teknikken i fjernstyringssystemet er bragt i orden, vil det tage et par timer, før driften er tilbage i normale tilstande.

- Vores første prioritet er at få rettet fejlen, og så skal vi bagefter have en rapport fra dem om, hvad der er gået galt, og om det er noget, der skal gøres noget ved, så det ikke sker igen, siger Michael Borre.

