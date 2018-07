Teenagere udvikler app: Vil have mere positiv tone på sociale medier

Tonen er alt for grov og ubehagelig på de sociale medier. Det mener i hvert fald to teenagere fra Granslev nordvest for Aarhus. De har sammen lavet appen AppMire, hvor man anonymt kan sende positive beskeder til hinanden – KUN positive beskeder.

- Det er vigtigt for mig at lave et sted, hvor du kan sprede kun god stemning, siger Sebastian Thormod på 17 år.

Han har lavet appen med sin kusine Erin Magill på 13 år. De har begge oplevet, at samtaler løb løbsk på de sociale medier.

- Jeg kender mange, der er blevet sagt noget grimt til online. Så jeg synes, det var en god idé at sprede noget godt i stedet, siger Sebastian Thormod til TV2 ØSTJYLLAND.

De negative kommentarer på Facebook, Youtube, Instagram og andre steder rammer folk, mener Erin Magill.

- De negative beskeder, der er indimellem, kan virkelig påvirke folk på en forfærdelig måde, siger Erin Magill.

Sådan virker AppMire



Beskederne du sender, bliver sendt anonymt og i AppMire slettes beskederne efter et stykke tid. Man kan maximalt have 5 beskeder i sin inbox i AppMire, derefter slettes de, og forsvinder for altid.



Ved oprettelse af beskeder kan du vælge mellem forskellige designelementer til at designe en sjov figur, og bagefter vælger du tre forhåndsskrevne sætninger og ord, som udgør din besked. Din designede figur og tekstbeskeden bliver den samlede besked, som du kan sende til en eksisterende bruger i AppMire, eller til en persons email adresse. Beskederne du sender, bliver sendt anonymt og i AppMire slettes beskederne efter et stykke tid. Man kan maximalt have 5 beskeder i sin inbox i AppMire, derefter slettes de, og forsvinder for altid.

Et af de værste steder for negative kommentarer er ifølge Erin Magill og Sebastian Thormod appen Ask Fm. Her anonymt kunne sende beskeder til hinanden.

De har et klart mål med appen.

- Hvis man bare kan få en person til at kigge på sin telefon og tænke; hey, nu har jeg fået en bedre dag. Så er det dét hele værd, siger Sebastian Thormod.

Mere end bare positive beskeder

Appen har andre funktioner end filtret, der sorterer de negative kommentarer fra.

Den sletter beskeder løbende, så der ikke opstår skævheder i populariteten på appen.

- Appen gemmer ikke beskederne, fordi man ikke skal have mulighed for at sammenligne sig selv med andre om, hvor mange beskeder man har fået, forklarer Sebastian Thormod.

Appen kan downloades til både Android og IOS.