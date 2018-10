Teenagere hygger om de gamle: - Det giver et frisk pust

Nogle går med aviser og reklamer, andre langer pølsemix og sandwiches over en disk, og så er der enkelte, som supplerer lommepengene med en tur på plejehjem.

- Det er virkelig spændende og meget meningsfuldt. Jeg synes, at det er vigtigt. Så jeg synes virkelig, at det er fedt at være her, fortæller hjælper på Præsthøjgården i Horsens, Jessica Hellesnes Thomsen.

Som et forsøg har man i Horsens ansat to ungarbejdere i ældreplejen. Deres job går ud på at hygge om de ældre og skabe noget omsorg.

- De kommer som et frisk pust her på stedet. Det synes jeg er dejligt, fortæller beboer på Præsthøjgården, Maja Rahbek.

Det er ikke Jessicas job at passe de ældre men hygge om dem og give dem selskab.

De gamle og unge nyder det

Der var kamp om jobbet. Jessica Hellesnes Thomsen blev udvalgt blandt 200 ansøgere.

- Muligheden for at arbejde på et plejehjem lød som noget helt andet, og som jeg ikke rigtig ville kunne komme til at gøre ellers i min hverdag. Så det lød ret spændende, siger hun.

Det er ikke alle ældre på plejecentret, der har lige meget kontakt med omverdenen.

- Det er rart for mange af beboerne har ikke stor kontakt udadtil. Så er det rart, at der kommer nogle unge og kan fortælle, hvad der foregår ude i livet, fortæller Maja Rahbek.

Jessica Hellesnes Thomsen læser højt for Maja Rahbek.

Det har været et populært job blandt de unge, og indtil videre er det en succes på plejecentret, så det kan godt være, at det kan udvikle sig.

- Der har været rigtig mange unge, der har haft lyst til at få sig et arbejde inden for det her fag, fortæller daglig leder Præsthøjgården, Heidi Bie Mortensen og fortsætter:

- Vi har en evaluering efter cirka et halvt år, hvor vi tager en føler på, hvordan det er gået rundt omkring, om det har været en succes. Det er målet, at andre også kan få glæde af det her projekt.

