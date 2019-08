Teenagere gider ikke idræt: - Det skal der laves om på nu

Når børn bliver til teenagere, stopper mange med at lave flik flak, saltomortaler og vejrmøller.

Faktisk dropper over halvdelen af alle unge at dyrke sport i foreningerne, når de rammer puberteten.

- Man får nogle nye prioriteter, siger Jens Peter Neermark, der er instruktør hos DGI Østjylland.

Men den udvikling har DGI i Østjylland nu sat sig for at løse.

- Det er super vigtigt, at de unge dyrker idræt. Både fordi, det er vigtigt for sundheden, men også fordi, man lærer meget bedre, hvis man får dyrket noget motion, siger idrætskonsulent hos DGI Østjylland, Helle Klüwer.

Dagen bød både på spring, hop og saltomortaler for drengene fra Hammel.

Projektet til Hammel

DGI har igangsat et projekt, der skal få børn til at elske gymnastik så meget, at de hænger i, når bumserne titter frem og hårene under armene ser dagens lys.

Trænere fra DGI tager derfor rundt på forskellige skoler de næste ti dage og underviser elever i gymnastikken. Og tirsdag blev det folkeskolerne i Hammels tur.

Her var drenge fra Skovvangsskolen, Frijsendalskolen og Regnbueskolens 0-6. klasser samlet for at lege, træne og hygge.

Man vil spille smart

Drengene i Hammel, var ikke i tvivl om, hvorfor mange falder fra gymnastikken, når de kommer i puberteten.

- De vil spille smart overfor de andre, siger Rasmus Althoff Laustsen fra Skovvangsskolen.

Drengene var glade for gymnastiktræningen i dag ved Hammel Idrætscenter.

Han har dog selv tænkt sig at fortsætte med gymnastikken, for det er mærkeligt, at de hopper fra, fordi de vil være smarte, siger han.

Projektet ’10.000 drenge på 10 dage’ er ét af flere initiativer, der skal få unge til at holde ved idrætten, når de rammer puberteten.