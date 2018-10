Teaterstykke klar på rekordtid: Ikke engang publikum sidder ned

Et stort teaterstykke er her til aften rykket ind i en af Randers' gamle fabrikshaller. Forestillingen Tonikum, der handler om et ungt par, som mener, at de har fundet opskriften på uendelig lykke og udødelighed, er stablet på benene af 100 unge talenter fra Randers.

Og forberedelserne er sket på rekordtid. Under to måneder har dansere, musikere, skuespillere og parkour-springere skrevet og koreograferet forestillingen.

Der er gang i en masse ting. Det er ikke bare en scene og publikum, der sidder ned. Patrick ”Paller” Sørensen, Rapper og komponist

- Det har været en stor opgave. Det har taget mange timer at koreografere de her femseks minutter, og det har taget noget tid at sætte det rigtigt samme til noget, vi synes er fedt, siger Esben Precht Jensen, der er koreograf og danser på stykket.

1200 mennesker i en gammel fabrikshal

Man kan se forestillingen i en gammel fabrikshal hos den tidligere togfabrik Bombardjé, og de store lokaler bliver taget godt i brug.

- Det hedder vist totalteater i fagsprog, som går ud på, at der er musik, skuespil, dans, akrobatik, parkour, fire scener – faktisk flere, og så gulvet med airtracks, springredskaber, stilladser. Så der er gang i en masse ting. Det er ikke bare en scene og publikum, der sidder ned, siger Patrick ”Paller” Sørensen, der er rapper og har skrevet flere sange til forestillingen.

1200 mennesker får fornøjelsen af forestillingen, der havde premiere fredag aften.

1200 publikummer kan altså se frem til mere end almindelig meget aktivitet mellem scenerne. Og med så mange gæster under showet, skruer aktørerne naturligvis også forventningerne op.

- De skal bare fyre den af og give publikum et godt show. Og nyde det, selvfølgelig. Jeg skal selv på i sådan en parsekvens, hvor det er lidt mere fint, og hvor vi kun er to par på de to scener. Vi skal lave det nydeligt, så publikum forhåbentlig synes, det er godt, siger Esben Precht Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og Tonikum bliver det sidste, der kommer til at ske i bygningerne, for i næste uge skal de rykkes ned.