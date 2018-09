Teaterdirektør: Meget meget skæv fordeling af kulturmidler mellem provins og hovedstad

Det kunne have ført landsdækkende opmærksomhed og anerkendelse med sig, da Randers Egnsteater 2. september 2017 trak 15.000 mennesker ned på byens industrihavn til en nytænkende musical med Oh Land i hovedrollen.

Jeg synes, der er en meget meget skæv fordeling af kulturmidler mellem provins og hovedstad Peter Westphael, leder af Randers Egnsteater.

Men det gjorde det ikke. Randers Egnsteater arbejdede hårdt på at få enten DR, TV2 eller et af de landsdækkende dagblade til at komme til den spetakulære Watermusic forestilling, som kostede flere millioner og bød på noget så opsigtsvækkende som artister, der kom dalende ned i faldskærm og artister, som skød op og ned af vandet på flyboards med lys i.

Men alle steder rendte teatret hovedet mod en mur, fortæller teaterleder Peter Westphael. Og med den manglende opmærksomhed følger manglende kulturmidler fra hovedstaden, hvilket er et helt generelt problem, mener teaterleder

Til Watermusic i Randers blev der både brugt faldskærme, som artister i selvlysende dragter dalede ned i og flyboards med lys i, som fik andre artister til at skyde op og ned ad vandet som selvlysende delfiner. Foto: Randers Egnsteater, Søren Pagter

- Det handler ikke om at sælge billetter. Jeg tror ikke, vi sælger mange flere billetter, hvis vi får en stor artikel i Politiken, men så bliver vi da set af embedsfolkene, for du har da aldrig nogen sinde set Herning Folkeblad eller Aarhus Stiftstidende ligge på et ministerkontor, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er den københavnske landspresse, der ligger der, og hvis de ikke skriver om andet end det, der sker i København, så har vi jo et problem.

Geografi er afgørende

Watermusic var en del af Europæisk Kulturhovedstad 2017 og en kæmpe satsning for Randers Egnsteater.

- Det fylder mig stadig med glæde og en form for surrealisme, når jeg tænker på det, siger Peter Westphael.

Derfor ærger det ham også, at Kronprinsesse Mary og sladderpressen kunne møde op, men ikke andre.

- Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var nogle flere, som havde set det, så vi lidt lettere kunne skaffe penge en anden gang. - Der skulle ikke ret mange penge til, før jeg kunne lave sådan et projekt her hvert fjerde år, siger han og tilføjer:

- Jeg vil gerne, at vi bliver taget alvorligt. At vi bliver vurderet på vores kvalitet og ikke på en geografisk placering.

Skæv fordeling

Ifølge teaterlederen er en del af problemet også, at de råd og nævn, som uddeler kulturpengene fra hovedstaden, sjældent kommer til provinsen.

- Med lidt held så kommer en af dem og besøger os eller måske to forbi os, men vi er også et ret stort teater. Men der er altså mindre teatre, hvor de stadig fortæller om dengang, hvor der var én, der besøgte dem og det kan godt have været i sidste årtusin, siger han.

- Jeg basher ikke København. Vi skal have en hovedstad og en nationalscene og ja det er dyrt at drive sådan én – specielt når man skal have kapel og balletskole. Når det så er sagt, så synes jeg, der er en meget meget skæv fordeling, slår han fast.