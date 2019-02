Teater sætter fokus på fake-news - et fænomen gymnasieelever genkender

Dagligt bliver vi nærmest oversvømmet med nyheder - især på sociale medier. Men er vi mest til de hurtige klikbaskere, de væsentligt nyheder, eller kan vi ikke længere kende forskel?

Det spørgsmål stiller Teatret Svalegangen i Aarhus med satirestykket Breaking News.

- Jeg oplever, at der er breaking news hele tiden. Der er så mange af dem, at vi næsten ikke kan kapere dem, siger skuespiller i stykket Anna Ur Konoy til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vores grænser for hvornår noget er breaking, er rykket så meget, så det skal være ekstremt vildt, før det overhovedet bevæger os på nogen måde.

Forestillingen handler om afhængighed af skærme samt strømmen af fake news og ligegyldigt indhold, som findes på især sociale medier.

Teaterstykket Breaking News havde premiere den 16. februar og kører til og med 20. marts på Teateret Svalegangen.

Useriøse nyheder på Facebook

Mange kan måske genkende at have brugt tid på kattevideoer på Facebook eller historier, som siden har vist sig ikke at være sande.

På Handelsgymnasiet i Randers er det en problemstilling, eleverne i høj grad genkender.

- De nyheder der kommer på facebook, tager man ikke rigtig seriøst, for man er godt klar over, at der kan florere noget fake news, fortæller Johannes Frahm fra 2.E.

- Det er sjældent, at jeg tænder tv’et for at se nyheder, så det er rarere hvis man kan få ægte nyheder på telefonen ved at gå på Facebook, som man alligevel gør, tilføjer hans klassekammerat Nicoline Mortensen.

Hun ser dog et problem i mediernes jagt efter klik på nettet:

- Det er jo ikke det, der er meningen med mediernes rolle i samfundet. Det er lidt forfærdeligt, hvis de skal lave sjove ting i stedet for at komme ud med den viden, vi gerne vil have, siger hun.