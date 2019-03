Teater på tur i små landsbyer: - Vi er hinandens gode selskab

Randers Egnsteater har lige nu kæmpe succes med deres teaterforestilling ”Så længe jeg lever”, der tager ud i udkanten af kommunen – rundt omkring i forsamlingshusene.

Da vi så lige har teatret her på samme gade, som vi bor, hvor forsamlingshuset ligger, så er det jo fantastisk, at vi kan gå herhen og få den oplevelse. Niels Erik Svendsen, Langkastrup

I aften slog forestillingen så dørene op i Langkastrup Forsamlingshus, hvor der var stor begejstring og fuldt hus med flere end 100 tilskuere. Og det betyder meget for de lokale i Langkastrup, at teatret rykker ud af storbyen.

- Det er jo fantastisk ide at se den opbakning, der er fra lokalsamfundet, og dem, der kommer her, for der er jo altid stuvende fuldt, og det er jo ikke alle, der ville tage herfra og ind til Randers, siger Ruth Damsgaard, der er tilskuer til aftenens forestilling.

Skuespiller Lone Rødbroe spiller Lone Kellermann i forstillingen 'Så længe vi lever'.

Den glæder deler hun med andre af de lokale:

Forhåbentligt går de hjem med en fornemmelse af at have været i godt selskab, som man jo også er, når man er ude i de her forsamlingshuse. Så vi er i hinandens gode selskab i aften. Lone Rødbroe, skuespiller

Men spørger man teaterlederen, så handler det ikke så meget om at tage forestillingen væk fra storbyen og ud til lokalområderne.

- Vi tager det ikke ud, for Langkastrup er også en del af Randers, så derfor ser vi det også som en helt naturlighed, at vi også er her en gang i mellem, og at vi fejrer, at Randers faktisk er en stor kommune, siger Peter Westphael til TV2 ØSTJYLLAND.

Nostalgi i landsbyen

Forestillingen handler om to karakterer, John og Lone, der mødes på et psykiatrisk hospital, hvor de tror, at de er popstjerner. Med musik fra dansktoppen af John Mogensen og Lone Kellermann bringer forestillingen minder frem hos tilskuerne.

- Så længe vi lever, så kommer der jo noget nostalgi op i os. De gamle numre med John Mogensen og Lone Kellermann, det er jo fantastisk. Man har jo selv spillet dem mange gange, siger Niels Erik Svendsen.

02:27 Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) udlover tre millioner kroner til Randers Egnsteater for deres arbejde med at komme ud i lokalområder. Luk video

Og det er lige netop den følelse af nostalgi, hovedrolleindehaveren også kan mærke blandt publikum, når hun er på de skrå brædder i lokalområderne.

- Med musikken og den her skæve, åndsvage fortælling, så har man siddet og været en tur tilbage til noget musik, man selv kan huske, og det må man rigtig gerne, siger Lone Rødbroe, der spiller Lone Kellermann i teaterforestillingen, siger Lone Rødbroe til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor håber hun, at de lokale tilskuere har en lige så god aften som hende i forsamlingshuset.

Turplan for 'Så længe vi lever' Mandag 4. marts Kulturhuset Langå

Tirsdag 5. marts Langkastrup Forsamlingshus

Onsdag 6. marts Nørbæk Forsamlingshus

Torsdag 7. marts Lem Forsamlingshus

Fredag 8. marts Udbyneder Forsamlingshus

Lørdag 9. marts Bjergby Forsamlingshus

Mandag 11. marts Sløjfen, Hadsten

Fredag 15. marts Værum Forsamlingshus

Lørdag 16. marts Enslev Forsamlingshus

Mandag 18. marts Hald Forsamlingshus

Tirsdag 19. marts Tånum Forsamlingshus

Mandag 25. marts Mellerup Forsamlingshus

Tirsdag 26. marts Vandborg Fælleshus

Onsdag 27. marts Lomborg Forsamlingshus

Torsdag 28. marts Gassum Kultur- og Aktivitetshus

Fredag 29. marts Lime Forsamlingshus

Søndag 31. marts Albæk Forsamlingshus Kilde: Randers Egnsteater

Egnsteatret har så stor succes med at flytte deres forestillinger ud i andre dele af kommunen, at Kulturministeriet nu udlover i alt tre millioner kroner til teatret, så de kan løfte oplevelsen for publikum endnu mere.

- De er fantastisk dygtige til talentudvikling, mens de samtidig laver opsætninger, der rækker ud til nye befolkningsgrupper. Derfor skal de have et løft, så de kan lave endnu bedre teater til befolkningen, sagde kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Slutteligt kan teaterlederen melde om totalt udsolgt til alle forestillinger ude i landsbyerne - også for næste år.