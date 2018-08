Teater og gøgl i Silkeborgs gader: - Det samler folk

Besøgende i gågaden i Silkeborg bliver i disse dage mødt af et lidt anderledes syn.

Byen er i øjeblikket værtsby for Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

- Vi skal som borgere i byen og som butiksdrivende i gågademiljøet have mere at kigge på, siger Stefan Kvamm, der er teamleder i Kulturafdelingen i Silkeborg Kommune.

Falmet og forsvundet

Festivalen har eksisteret i seks år. Og hvis man spørger festivalens leder, Zelis Niagard, mener hun, at gadeteater befinder sig i en stor krise.

- Gennem mange år er traditionen med gadeteater falmet og forsvundet, siger Zelis Niagard, der er leder af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til TV2 ØSTJYLLAND.

Særligt i lande som Danmark, hvor der er koldt en stor del af året.

- Det meste foregår indenfor, og så er der den digitale udvikling af underholdning, siger Zelis Niagard.

Samler folk

Noget tyder dog på, at gadeteater har en fremtid i Silkeborg.

- Det er spændende, og det giver liv til byen. Det er hyggeligt at se på, siger Alina Frederiksen fra Silkeborg.

Også andre af dem, som TV2 ØSTJYLLAND talte med, var glade for gadeteater.

- Det kan samle folk. Det får folk til at grine og smile, siger Aase Ørnstrup fra Silkeborg.

Alle teaterforestillinger er gratis. Deltagerne kommer blandt andet fra Frankrig, Spanien, Holland og Argentina.

En anden oplevelse

For Silkeborg Kommune er formålet med værtsskabet for festivalen at give så mange borgere som muligt en kulturoplevelse.

- Det er sjovt at binde handelsliv, gågade og byliv sammen med kunst og kultur. Kunst og kultur i byrum kan noget andet end kunst og kultur på institutioner. Det er nogle andre mennesker, der oplever det, og det er en anden oplevelse at se noget i en dagligdagsramme, siger Stefan Kwamm.

Gadeteaterfestivalen er i Silkeborg fra den 13. til den 18. august.

Øverst kan du se hele indslaget om gadeteaterfestival i Silkeborg.