Teater laver sjov med kræft syd for navlen

Det er Frank, som du kan se på billedet øverst i artiklen, der laver sjov og spas ud af emnet prostatakræft.

Frank er hovedpersonen i stykket "En lille smule ubehag," som man snart kan se på Teatret Svalegangen i Aarhus.

Han er en mand i sin bedste alder - synes han selv - og så bliver han pludselig ramt af prostatakræft, selvom han slet ikke føler sig syg.

- Jeg synes, at det er en rigtig vigtig forestilling. 50.000 mænd lever med prostatakræft, og rigtig mange mænd kan ikke fortælle om det, siger skuespiller Holger Østergaard, der spiller rollen som Frank.

Der er sgu ingen, der går og praler med, at de har prostatakræft. Mænd er dårlige til at tale om sygdom i al almindelighed. Tonny Clausen, landsformand i prostatakræftforeningen PROPA.

Sygdommen rammer hvert år rammer 4.500 mænd, og selvom det er den mest almindelige kræftform blandt mænd, så er sygdommen forbundet med en stor grad af tabu. Og det er netop det tabu.

Ingen praler med kræft

- Der er sgu ingen, der går og praler med, at de har prostatakræft. Mænd er dårlige til at tale om sygdom i al almindelighed. Og de er i særdeleshed dårlige til at tale om proatatkræft - inkontinens og impotens er ikke det sjoveste at skulle underholde med, siger Tonny Clausen, der er landsformand i prostatakræftforeningen PROPA.

Forestillingen ”En lille smule ubehag” er en personlig beretning skrevet af en skrevet af en amerikansk dramatiker, og for at sikre, at der ikke er sket misforståelse i oversættelsen til dansk, inviterede Svalegangen en gruppe tidligere patienter fra prostatakræftforeningen PROPA til at overvære prøverne.

De synes, at det er godt, at teatret tager emnet op - og laver sjov med den.

Det spillede jeg også meget på - at vi skulle have humoren med, for ellers var det ikke til at overleve, og nu har jeg levet fire år. Ole Hansen, Prostatapatient, Aulum

- Det vigtigste for os er den åbenhed, som Teatret Svalegangen er med til at give os om den sygdom, som prostatkræft er, siger Tonny Clausen, der er landsformand i prostatakræftforeningen PROPA og tilføjer:

- Prostatakræft er en alvorlig sygdom, men for at kunne leve med den, er du nødt til at komme over på den humoristiske side nogle gange.

Ole Hansen fra Aulum har haft kræft. Han var inviteret ind for at se forestillingen inden premieren, og han var godt underholdt.

Selv om stykket handler om noget så alvorligt som kræft, er det fyldt med humor og komiske scener, for eksempel skal Frank i stykket have foretaget en biopsi fra endetarmen, men han kan ikke overtale sin lukkemuskel til at slappe af. Det er den scene, man kan se på billedet øverst i artiklen.

Og den afslappede tone, møder bifald fra de tidligere patienter.

Ærlighed dræber myter

- Det spillede jeg også meget på - at vi skulle have humoren med, for ellers var det ikke til at overleve, og nu har jeg levet fire år, siger Ole Hansen fra Aulum.

Ærlighed er også vigtigt i stykket, og det betyder især meget for Ole Hansen.

- Myterne og snakken omkring det, får man dræbt, ved at man selv går ud og fortæller om sygdommen med det samme. Det vil være mit bedste råd at gøre det, siger han.

Stykket får premiere den 23. marts 2019.