Teater aflyser udsolgte forestillinger

Der var lagt op til en festaften med en udsolgt sal, da Aarhus Teater fredag aften skulle have haft premiere på forestillingen ”Parasitterne”. Men sådan skulle det desværre ikke gå.

Efter den sidste forpremiere torsdag aften, gled en af hovedrolleindehaverne Hanne Windfeld på vej ud til sin bil og brækkede benet.

Det er svært at finde en, der lige kan træde til i dag eller i morgen, så det vil tage lidt tid. Morten Daugbjerg, kommunikationschef, Aarhus Teater

- Det er så uheldigt og virkelig synd for hende. Hun var fremragende i rollen som Miss Olson og havde glædet sig til at spille, siger kommunikationschef på Aarhus Teater, Morten Daugbjerg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere forestillinger aflyst

Uheldet betyder, at teatret aflyser forestillingerne de kommende dage, indtil de har fundet en afløser. Normalt har Aarhus Teater dubbleanter, der kan træde til på forestillinger på den store scene. Men ”Parasitterne” skulle spilles på den næststørste scene, Scala, og her bruger man ikke dubbleanter.

Også Bodil Jørgensen spiller med i "Parasitterne" på Aarhus Teater. Foto: Anna Marin, Aarhus Teater

Nu er Aarhus Teater så på jagt efter en ny, der kan træde til i rollen som Miss Olson i stedet for Hanne Windfeld. Rollen er en af de tre kvindelige hovedroller og kræver en skuespiller på omkring 50 år.

Det er utroligt ærgerligt for dem, der har købt billet. Men vi kan garantere, at der er plads til alle, der vil se den på et senere tidspunkt. Morten Daugbjerg, kommunikationschef, Aarhus Teater

Derudover skal der også laves indstuderingsprøver, før hun kan indtræde. Det betyder også, at vi bliver nødt til at aflyse de næste par dages forestillinger, siger Morten Daugbjerg.

Refunderer billetter

Salens 270 pladser var udsolgt både til premieren og til forestillingen lørdag aften. Dem, der allerede havde købt billet, får tilbudt en ny billet eller får refunderet pengene.

- Det er utroligt ærgerligt for dem, der har købt billet. Men vi kan garantere, at der er plads til alle, der vil se den på et senere tidspunkt, siger Morten Daugbjerg.

Efter planen kører forestillingen til 13. marts.